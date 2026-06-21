Allanaron las casas Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de sus videos
Los operativos tuvieron lugar en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, y en un inmueble de Banfield.
Por orden del juez Luis Armella y a solicitud del fiscal Sergio Mola, la Gendarmería Nacional realizó este domingo dos allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas a la conductora Jésica Cirio y a su esposo, Elías Piccirillo; tras los recientes videos que trascendieron en donde la modelo aparece mostrando varios bajos de dólares en su domicilio.
Los operativos tuvieron lugar en un departamento ubicado en la intersección de Ortega y Gasset y Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, y en un inmueble de Banfield, partido de Lomas de Zamora, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por una causa independiente.
El propósito de los procedimientos era el secuestro de teléfonos celulares, computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento electrónico. Los operativos concluyeron cerca de las 8:00 horas con resultado negativo, ya que no se radicaron secuestros de materiales.
Incorporación de nuevas filmaciones de Jésica Cirio al expediente
La medida judicial se dispuso tras la difusión pública de videos en los que se observa a Cirio exhibir fajos de dólares en el vestidor de la vivienda que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en un barrio cerrado de San Vicente.
Las imágenes muestran billetes de moneda extranjera empaquetados en bolsas plásticas transparentes y ordenados dentro de cajones y estantes. En tanto, el sector filmado correspondería al espacio de guardado personal de Insaurralde, situado en un pasillo con estanterías a ambos lados en la planta alta del inmueble, detrás del dormitorio principal.
Las autoridades judiciales incorporarán formalmente las grabaciones a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y ordenarán peritajes técnicos con el fin de cuantificar de forma aproximada el volumen de dinero que se visualiza en los registros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario