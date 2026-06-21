Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿cuál fue la reacción de su público?

Uno de los momentos de mayor atención llegó al final de la obra, cuando las protagonistas salieron a agradecer el acompañamiento de los presentes. Allí estaba puesta la mirada sobre la reacción de la audiencia.

Sobre ese instante, la periodista destacó: “El momento del final, que era el que más expectativa generaba, también la gente aplaudió y ovacionó. No hubo abucheos ni comentarios por lo bajo”.

Horas antes de la función, Florencia Peña había hablado públicamente sobre lo sucedido y expresó su arrepentimiento por haber difundido la información equivocada durante la transmisión de Luzu TV. Visiblemente afectada, aseguró: “Lo único que tengo para decir es que pido mis sinceras disculpas”.