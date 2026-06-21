Difunden videos de Jésica Cirio en los que se muestra con miles de dólares

Detalles del inmueble y de la grabación en la que aparece Jésica Cirio

La propiedad donde habrían sido filmadas las escenas cuenta con una planta baja que incluye habitaciones, baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero, dos dependencias de servicio y un parque con pileta, quincho, cancha de fútbol, cocheras cubiertas y paneles solares.

La planta alta albergaba exclusivamente el dormitorio de la pareja, compuesto por la habitación principal, el guardarropas de Cirio detrás de la cama y el vestidor de Insaurralde, diseñado como un pasillo con espejos donde se refleja la conductora al momento de realizar la filmación.

cirio 2

Postura de la defensa de Jésica Cirio

El estudio jurídico que representa a Cirio informó que la conductora radicó una denuncia penal hace un año y medio debido a que venía siendo objeto de extorsiones con ese material audiovisual.

Los abogados señalaron que el acceso a los videos fue ilegítimo, dado que la afectada no compartía sus claves de acceso, y acreditaron el inicio de las maniobras extorsivas mediante un acta notarial.

cirio 3

Respecto al origen de los fondos visibles en las grabaciones, la defensa sostuvo que la suma se encuentra justificada por los ingresos de la actividad privada de Cirio y sus declaraciones impositivas.

Asimismo, manifestaron que en el expediente consta que la conductora entregó 250.000 dólares a su excónyuge al momento de la separación legal, lo que respalda la titularidad propia del dinero.

Situación de los demás investigados y activos bajo sospecha

En el marco de los allanamientos ordenados al inicio de la causa, la justicia secuestró un monto aproximado de 600.000 dólares en el domicilio de Sofía Clerici. La imputada declaró que los fondos provenían de sus servicios como acompañante y, si bien el Poder Judicial le autorizó el ingreso al régimen de blanqueo de capitales, determinó que dichas divisas permanezcan congeladas.

Por su parte, la acusación de los fiscales se centra en los bienes e ingresos no justificados de Martín Insaurralde durante su desempeño en la función pública, los cuales incluyen:

La adquisición de dos lotes en Fincas de San Vicente y la edificación de una vivienda de 841,76 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, más una pileta de 73,40 metros cuadrados.

La compra de un inmueble en el municipio de Lomas de Zamora.

La adquisición de dos vehículos de alta gama.

Saldos bancarios por un total de 8.620.967 pesos registrados entre los años 2011 y 2021.

El financiamiento del viaje a Marbella y el registro de 75 viajes al exterior con un costo de 71.280,40 dólares, de los cuales uno solo revistió carácter oficial.