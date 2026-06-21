"Trabajo desde los 18 años": qué dijo Jésica Cirio tras la filtración de sus videos

"La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, remarcó la conductora.

Asimismo, la modelo cuestionó la integridad de las grabaciones publicadas, sosteniendo que el material presenta alteraciones, cortes y manipulaciones digitales en distintas secuencias.

Justificación patrimonial de Jésica Cirio

En el plano económico, Cirio defendió el origen de sus bienes señalando que se desempeña en el ámbito privado desde los 18 años de edad. Al respecto, enfatizó que la totalidad de sus ingresos se encuentra debidamente registrada ante las autoridades fiscales y que no registra intimaciones ni observaciones por inconsistencias patrimoniales.

"Trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva", sostuvo la mediática.

Hacia el cierre del comunicado, la conductora ratificó su postura de cooperar con las autoridades del caso: “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”.