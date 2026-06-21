Inusitada decisión del Gobierno con el próximo feriado: cómo queda el parcial fin de semana largo
Luego de un Día de la Bandera que cayó sábado y no se trasladó, los argentinos aguardan por un posible descanso extendido.
A medida que se acerca julio, una de las preguntas más recurrentes entre los argentinos es qué pasará con el feriado del 9 de julio, Día de la Independencia, que este año cae un día jueves, teniendo en cuenta la expectativa por un próximo fin de semana largo.
Siempre con el deseo de planificar una escapada o simplemente un descanso prolongado, las dudas sobre si se formará o no un fin de semana largo ya tienen una respuesta oficial, aunque con un matiz muy importante. Los argentinos vienen de un Día de la Bandera que cayó sábado y que no fue trasladado.
En esta oportunidad, el país tendrá un fin de semana largo "parcial". Esto se debe a que el Gobierno nacional decretó que el viernes 10 de julio sea Día No Laborable con fines turísticos, una figura legal que se diferencia sustancialmente de los tradicionales feriados puente.
Diferencia clave: feriados vs. Día No Laborable
La distinción entre un feriado nacional y un día no laborable es el factor que divide las aguas en el ámbito laboral y determina quiénes podrán disfrutar de cuatro días de descanso y quiénes no:
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Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): Es una jornada de descanso obligatorio para todo el territorio. Rige la ley de descanso dominical; los comercios y empresas que decidan abrir deberán abonar la jornada doble a sus empleados.
Viernes 10 de julio (Día No Laborable): En este caso, el descanso es optativo para el empleador. El sector público (escuelas, dependencias estatales y bancos) no tendrá actividad, pero en el sector privado (comercio, industrias y servicios), las empresas tienen la facultad de decidir si se trabaja o no.
Si el empleador privado decide abrir las puertas el viernes 10, los empleados deberán asistir a sus puestos de trabajo y percibirán su salario simple, sin ningún tipo de pago doble o adicional.
¿A quiénes beneficia el fin de semana largo de julio?
Debido a esta configuración reglamentaria, el beneficio de los cuatro días de corte (del jueves 9 al domingo 12 de julio) impactará de lleno en los empleados de la administración pública, docentes, alumnos y personal bancario.
Para la mayor parte del sector comercial y de servicios de las distintas provincias, la actividad del viernes podría ser normal o parcial, dependiendo exclusivamente de las cámaras comerciales de cada región o de las disposiciones internas de cada empresa.
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