Inusitada decisión del Gobierno con el próximo feriado: cómo queda el parcial fin de semana largo

Diferencia clave: feriados vs. Día No Laborable

La distinción entre un feriado nacional y un día no laborable es el factor que divide las aguas en el ámbito laboral y determina quiénes podrán disfrutar de cuatro días de descanso y quiénes no:

Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): Es una jornada de descanso obligatorio para todo el territorio. Rige la ley de descanso dominical; los comercios y empresas que decidan abrir deberán abonar la jornada doble a sus empleados.

Viernes 10 de julio (Día No Laborable): En este caso, el descanso es optativo para el empleador. El sector público (escuelas, dependencias estatales y bancos) no tendrá actividad, pero en el sector privado (comercio, industrias y servicios), las empresas tienen la facultad de decidir si se trabaja o no.

Si el empleador privado decide abrir las puertas el viernes 10, los empleados deberán asistir a sus puestos de trabajo y percibirán su salario simple, sin ningún tipo de pago doble o adicional.

¿A quiénes beneficia el fin de semana largo de julio?

Debido a esta configuración reglamentaria, el beneficio de los cuatro días de corte (del jueves 9 al domingo 12 de julio) impactará de lleno en los empleados de la administración pública, docentes, alumnos y personal bancario.

Para la mayor parte del sector comercial y de servicios de las distintas provincias, la actividad del viernes podría ser normal o parcial, dependiendo exclusivamente de las cámaras comerciales de cada región o de las disposiciones internas de cada empresa.