Frío en Buenos Aires, con desplome térmico, heladas y ciclogénesis: cuándo puede caer nieve y qué día mejora

Pronóstico semanal: aire polar y tardes con mucho frío

A partir del lunes, el frío se consolida con fuerza. Se espera una semana marcada por el sol, pero con características puramente invernales:

Lunes helado: Las heladas regresan con fuerza al conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la mínima quebrará la barrera de los 5 °C en las primeras horas.

El efecto de la ciclogénesis: Un sistema de baja presión se formará en el Atlántico, a la altura de Uruguay. Aunque no afectará la región de forma directa, su rotación impulsará vientos persistentes del sur y sudoeste, bloqueando cualquier intento de templarse. Las máximas no superarán los 14 °C o 15 °C .

De martes a viernes sin tregua: La masa de aire frío se quedará estancada en el centro del país. En CABA, las mínimas perforarán los 5 °C de forma consecutiva, mientras que en los sectores más alejados del conurbano el termómetro se acercará a los 0 °C (o incluso menos).

¿Se trata de una ola de frío?

Con tantos días gélidos seguidos, la pregunta es inevitable. Sin embargo, técnicamente la respuesta es no.

Para que el Servicio Meteorológico Nacional declare oficialmente una "ola de frío" en la Ciudad de Buenos Aires, se deben cumplir ciertos requisitos estrictos durante tres días consecutivos simultáneamente:

Temperatura máxima: Inferior a 12,7 °C

Temperatura mínima: Inferior a 3,8 °C

Aunque las mañanas porteñas van a estar cerca de ese límite, las máximas previstas se mantendrán un escalón por encima, impidiendo que se configure el evento climático oficial. En el conurbano la historia será otra, con heladas mucho más severas, aunque allí el fenómeno se evalúa según los umbrales específicos de cada localidad.

Cambió el pronóstico y anticipan nieve el 25 de Mayo y lluvias con anticiclón postfrontal en Buenos Aires Cuándo puede caer nieve en Buenos Aires.

¿Cuándo vuelve a subir la temperatura en el AMBA?

No hay alivio a la vista en el corto plazo. La semana continuará seca, muy fría por la mañana y fresca por la tarde. El riesgo de precipitaciones es casi nulo, limitándose a algún chaparrón completamente aislado por la combinación del aire polar y el calentamiento del suelo por el sol.

Los mapas meteorológicos sugieren que recién hacia el próximo fin de semana el viento podría rotar levemente al norte, lo que traerá un alivio moderado... aunque durará poco.

¿Cuáles son las condiciones para la nieve en Buenos Aires?

Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas: