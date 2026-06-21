Frío en Buenos Aires, con desplome térmico, heladas y ciclogénesis: cuándo puede caer nieve y qué día mejora
La llegada del invierno vino de la mano con otra caída de las temperaturas y un frío que se afianza en el AMBA. Cómo siguen las condiciones.
El solsticio de invierno no se hizo esperar. Ocurrió este domingo 21 de junio apenas pasadas las 5 de la mañana, y el clima en el Área Metroplitana de Buenos Aires (AMBA) se alineó perfectamente con el almanaque, con un inicio de estación con mucho frío.
Como siempre, la posibilidad de ver nieve en Buenos Aires despierta gran ilusión en cada invierno. Con el drástico descenso térmico pronosticado para los próximos días en la región, los especialistas cuándo puede darse el fenómenod, dependiendo de que se cumplan los tres factores climáticos fundamentales que necesitan coincidir.
La jornada comenzó fría en todo el AMBA, aunque el termómetro no bajó tanto como el sábado. ¿El motivo? La nubosidad nocturna generada por un frente frío débil actuó como "techo", limitando el enfriamiento. Así, las mínimas rondaron los 5 °C en el conurbano y los 9 °C en la Capital Federal, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.
Para el cierre del fin de semana por el Día del Padre, las condiciones se mantendrán estables: nubosidad variable que irá disminuyendo y una máxima que rozará los 15 °C si el sol logra ganar terreno por la tarde.
Pronóstico semanal: aire polar y tardes con mucho frío
A partir del lunes, el frío se consolida con fuerza. Se espera una semana marcada por el sol, pero con características puramente invernales:
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Lunes helado: Las heladas regresan con fuerza al conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la mínima quebrará la barrera de los 5 °C en las primeras horas.
El efecto de la ciclogénesis: Un sistema de baja presión se formará en el Atlántico, a la altura de Uruguay. Aunque no afectará la región de forma directa, su rotación impulsará vientos persistentes del sur y sudoeste, bloqueando cualquier intento de templarse. Las máximas no superarán los 14 °C o 15 °C.
De martes a viernes sin tregua: La masa de aire frío se quedará estancada en el centro del país. En CABA, las mínimas perforarán los 5 °C de forma consecutiva, mientras que en los sectores más alejados del conurbano el termómetro se acercará a los 0 °C (o incluso menos).
¿Se trata de una ola de frío?
Con tantos días gélidos seguidos, la pregunta es inevitable. Sin embargo, técnicamente la respuesta es no.
Para que el Servicio Meteorológico Nacional declare oficialmente una "ola de frío" en la Ciudad de Buenos Aires, se deben cumplir ciertos requisitos estrictos durante tres días consecutivos simultáneamente:
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Temperatura máxima: Inferior a 12,7 °C
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Temperatura mínima: Inferior a 3,8 °C
Aunque las mañanas porteñas van a estar cerca de ese límite, las máximas previstas se mantendrán un escalón por encima, impidiendo que se configure el evento climático oficial. En el conurbano la historia será otra, con heladas mucho más severas, aunque allí el fenómeno se evalúa según los umbrales específicos de cada localidad.
¿Cuándo vuelve a subir la temperatura en el AMBA?
No hay alivio a la vista en el corto plazo. La semana continuará seca, muy fría por la mañana y fresca por la tarde. El riesgo de precipitaciones es casi nulo, limitándose a algún chaparrón completamente aislado por la combinación del aire polar y el calentamiento del suelo por el sol.
Los mapas meteorológicos sugieren que recién hacia el próximo fin de semana el viento podría rotar levemente al norte, lo que traerá un alivio moderado... aunque durará poco.
¿Cuáles son las condiciones para la nieve en Buenos Aires?
Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:
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Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.
Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.
Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.
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