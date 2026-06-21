Arrancó el invierno: mucho frío pero a partir de hoy los días empezarán a extenderse

En tanto, el termómetro oscilará entre los 9°C y 14°C, mientras que el viento soplará mayoritariamente desde el Oeste, virando hacia el Sudoeste por la noche.

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Pronóstico extendido para el AMBA

Para el lunes 22 de junio, se prevé el ingreso de un nuevo pulso de aire fresco en el AMBA que reforzará el descenso térmico, con una temperatura máxima que se ubicará en torno a los 13°C, acompañada de viento rotando al sector sur y baja probabilidad de lloviznas aisladas.

Para el martes 23, el pronóstico indica un día soleado por la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima exacta de 12°C, una mínima de 6°C y un 62% de humedad. Se esperan vientos provenientes del oeste a una velocidad de 12 mph, con muy bajas probabilidades de lluvia (5% durante el día y 10% por la noche).

frio Clima muy frío en el AMBA.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.