Arrancó el invierno: mucho frío pero a partir de hoy los días empezarán a extenderse
El invierno astronómico comenzó este domingo y coincidió con el Día del padre. El fenómeno que se produjo a las 05:24 de la madrugada.
El invierno astronómico dio inicio formal en el país este domingo 21 de junio, cuando a las 05:24 de la madrugada (hora oficial) se produjo el solsticio de invierno, según los registros del Servicio de Hidrografía Naval.
Este fenómeno ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación en su alejamiento del Sol, generando así el día con menor cantidad de horas de luz y la noche más extensa de todo el año. Con este evento se da comienzo oficial a la estación más fría, lo que también explica la paulatina disminución de las temperaturas que se observa en amplias zonas del territorio nacional.
A partir de este momento, las horas de luz comenzarán a incrementarse de manera gradual, aunque las temperaturas más bajas suelen presentarse varias semanas después, en especial durante julio y los primeros días de agosto, conforme a lo que indican las tendencias climáticas habituales.
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de junio
Al parecer, el Día del Padre sería ideal para planes caseros o, al menos, bajo techo. Todo parece indicar que este domingo no saldrá el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo al informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también sugiere un clima sumamente frío.
En tanto, el termómetro oscilará entre los 9°C y 14°C, mientras que el viento soplará mayoritariamente desde el Oeste, virando hacia el Sudoeste por la noche.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el lunes 22 de junio, se prevé el ingreso de un nuevo pulso de aire fresco en el AMBA que reforzará el descenso térmico, con una temperatura máxima que se ubicará en torno a los 13°C, acompañada de viento rotando al sector sur y baja probabilidad de lloviznas aisladas.
Para el martes 23, el pronóstico indica un día soleado por la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima exacta de 12°C, una mínima de 6°C y un 62% de humedad. Se esperan vientos provenientes del oeste a una velocidad de 12 mph, con muy bajas probabilidades de lluvia (5% durante el día y 10% por la noche).
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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