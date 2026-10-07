Allanaron una vivienda por reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi y secuestraron una fortuna

En el lugar secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares.

Entre los elementos incautados se destacó la presencia de una importante suma de dinero en efectivo. De acuerdo con la información del procedimiento, los agentes encontraron $9.850.000 y 56.300 dólares estadounidenses, montos que quedaron a disposición de la Justicia para determinar su eventual vinculación con las maniobras investigadas.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 8, a cargo de Maximiliano Vence, intervino en el caso.

La reventa está penada tanto por ley como el Código de Ética de AFA. La norma prevé multas por el valor de 1000 entradas, la devolución de los beneficios obtenidos y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un período mínimo de dos años.

Vicente López: allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi.

Polémica por la reventa de entradas

En la víspera del partido que marcará la despedida de Messi de la selección argentina, influencers y figuras vinculadas al mundo del espectáculo quedaron en el centro de una polémica por la presunta reventa de entradas para el encuentro.

Las primeras denuncias por el ilícito comenzaron a circular en los últimas días en redes sociales. Las críticas no solo apuntaron a la cantidad de tickets a los que habrían tenido acceso algunas de estas figuras, sino también a los valores a los que los ofrecían, que en varios casos superaron los precios oficiales.

Uno de los casos más comentados fue el de Martín Martínez, más conocido como “Chapu”, un creador de contenido de 32 años que acumula más de un millón de seguidores en la plataforma Instagram. El domingo publicó una historia en la que promocionaba tickets en diferentes áreas para el partido.

“Nuevos ingresos para la despedida del mejor de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi. Me consultás, me escribís por privado, tanto interesados como interesadas”, dijo en un video difundido en la red social.