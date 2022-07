Horror: una mujer volvió a casa y encontró a su pareja abusando de su hija

Al ingresar a la vivienda vio a su hija semidesnuda corriendo hacia su habitación. Ante esa escena, la oficial se acercó y la niña, llorando, le contó el horror que le tocó vivir.

“Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha. Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima", relató la víctima a su madre. En ese momento, sucedió el ataque sexual y, al escuchar ruidos, el policía le dijo a la niña que se "cambie". Esa fue la escena que la mujer vio.

"No es la primera vez que me lo hace”, contó la nena. Ante este situación, la mujer le envió un mensaje a un compañero y le pidió que vigilara la casa porque temía que su pareja, que estaba con su otro hijo, se escape.

Efectivamente, el teniente, que trabaja en Drogas Ilícitas de Presidente Perón, se subió al auto y se fugó, pero a las pocas cuadras fue detenido.