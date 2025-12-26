Arde Buenos Aires: cómo estará el clima el 31 de diciembre en Nochevieja
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene noticias poco alentadoras para la próxima semana: la celebración de Año Nuevo será con 40 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las altas temperaturas que afectan a la Ciudad y al Gran Buenos Aires marcarán el inicio de una ola de calor persistente hasta el final de 2025. En este sentido, porteños y bonaerenses se preguntan cómo estará el clima durante el festejo de Año Nuevo y el SMN ya dio su veredicto.
Ante este escenario, el organismo oficial ya activó una serie de alertas climáticas y difundió un protocolo de cuidados preventivos para que la población pueda hacer frente a las extremas condiciones térmicas de los próximos días y, especialmente, de esta jornada donde todos se reúnen a celebrar.
Así estará el clima en la celebración del 31 de diciembre
El alivio no llega al AMBA. Tras un viernes sofocante, el fin de semana continuará con marcas máximas de entre 32° y 34°. Sin embargo, lo peor está previsto para el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre, justo cuando todas las familias del mundo se reúnen para dar cierre a un año y recibir el 2026.
Durante estas jornadas, el termómetro escalará hasta los 37°, con una sensación térmica que rozará los 40°.
Por su parte, el portal Meteored eleva la apuesta para el último día del año, pronosticando una máxima de 39°. Ante este panorama, las autoridades insisten en extremar los cuidados de salud, haciendo especial énfasis en la hidratación y el bienestar de las mascotas.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
