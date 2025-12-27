La ola de calor también afectó a Aeroparque: fueron demorados decenas de vuelos
Las altas temperaturas provocaron desprendimientos de la capa asfáltica en sectores aledaños a la pista principal, lo que afectó a numerosas salidas.
Durante la tarde de este sábado decenas de vuelos sufrieron demoras en el Aeroparque Jorge Newbery y varios fueron derivados a Ezeiza debido al deterioro sufrido en sectores aledaños a la pista principal por el intenso calor que azota a la Ciudad.
En concreto, más de 70 vuelos resultaron demorados cuando, entre las 14 y las 17, debieron llevarse a cabo tareas de mantenimiento de emergencia en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, donde se desprendió la capa asfáltica.
De acuerdo a fuentes de la estación aeroportuaria, las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo se complicaron por el intenso calor reinante que, sumado a las recientes tormentas, la pista sufrió desprendimientos que debieron ser removidos, por lo que por protocolo de seguridad se cancelaron todas las operaciones.
“En una inspección de rutina de la pista, se detectaron grietas y pequeños desprendimientos de la zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje”, precisaron desde Aeropuertos Argentina, por lo que debió realizarse el mantenimiento de emergencia.
En ese sentido, advirtieron que “la posibilidad de un desprendimiento mayor, justo en el lugar donde los aviones le ponen la mayor potencia a los motores, podía provocar una ingesta y consecuente perjuicio para la aeronave”.
“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, concluyeron.
En efecto, a partir de las 17 de este sábado se reanudaron las operaciones tanto de despegues como de aterrizajes, aunque se prevé que las demoras continúen debido al denominado “efecto dominó”.
“Se está viendo el momento en que se pueda llevar adelante esta tarea con la menor afectación de los vuelos, posiblemente en horas de la madrugada; pero indefectiblemente algunos de los servicios van a tener que ser reprogramados”, concluyeron desde la concesionaria de la terminal aeroportuaria porteña.
