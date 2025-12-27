La ola de calor también afectó a Aeroparque: fueron demorados decenas de vuelos

“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, concluyeron.

En efecto, a partir de las 17 de este sábado se reanudaron las operaciones tanto de despegues como de aterrizajes, aunque se prevé que las demoras continúen debido al denominado “efecto dominó”.

“Se está viendo el momento en que se pueda llevar adelante esta tarea con la menor afectación de los vuelos, posiblemente en horas de la madrugada; pero indefectiblemente algunos de los servicios van a tener que ser reprogramados”, concluyeron desde la concesionaria de la terminal aeroportuaria porteña.