"¡Alto anillito!": el comentario de un nene a León XIV en Córdoba que se volvió viral
En Córdoba, un chico protagonizó un divertido intercambio con el papa León XIV. Su espontánea frase sobre el anillo no tardó en llamar la atención.
La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una de esas escenas que rápidamente se ganan un lugar en las redes sociales. En medio del recibimiento al Sumo Pontífice, un nene protagonizó un inesperado intercambio que terminó con una ocurrencia tan espontánea como desopilante: "¡Chau, Papa, alto anillito!".
El episodio se produjo durante el encuentro del Pontífice con los chicos que se acercaron a saludarlo. En medio de los saludos y las muestras de cariño, el pequeño reparó en uno de los detalles de la vestimenta de León XIV: el anillo que llevaba en su mano.
Lejos de cualquier formalidad, el nene no dudó en hacerle notar el llamativo accesorio. Su comentario, lejos de ser parte de un saludo protocolar, sorprendió por la naturalidad con la que lo expresó. Una observación sencilla, de esas que difícilmente se podrían haber anticipado en una visita de semejante importancia.
La frase del nene a León XIV que se volvió viral
La espontaneidad del chico fue lo que terminó de convertir la escena en uno de los momentos más comentados de la jornada. Después de saludar al Papa, el pequeño se despidió con una frase que rápidamente captó la atención de quienes presenciaron el intercambio.
El video comenzó a circular en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones. La expresión "alto anillito" se destacó por su frescura y por el contraste entre la solemnidad que suele rodear las apariciones papales y la descontracturada mirada de un chico.
Así, entre los saludos, las muestras de afecto y los momentos más formales de la visita, un comentario de apenas tres palabras terminó aportando una de las postales más simpáticas del paso de León XIV por Córdoba.
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