Papa León XIV en Córdoba: "Déjense evangelizar por su pueblo, la Iglesia no es un negocio"
Con un sentido mensaje a representantes de la Iglesia en Córdoba, el sumo pontífice volvió a protagonizar un emotivo momento en su paso por Argentina.
Durante su encuentro con los líderes de la Iglesia Católica en Córdoba, el papa León XIV fue claro en su mensaje, donde exhorta a los sacerdotes y seminaristas a cumplir el llamado de Dios: "Hemos sido enviados a un pueblo y debemos preguntarnos qué estamos llamados a ofrecerle".
En este sentido, añadió: "Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene, también puede enseñarnos mucho. La iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos".
"De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren, pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por él", continuó.
El papa León XIV citó nuevamente a Francisco en Córdoba
Seguidamente, el papa León XIV citó a Francisco: "El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: 'La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual'. El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta, también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello, sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo".
"Mi querido predecesor lo manifestó con particular claridad: la Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su evangelio. Si por hipótesis, una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una iglesia muerta", sostuvo, ante el aplauso de la feligresía.
Y cerró: "Qué grandes es entonces nuestra vocación, ser portadores de la presencia de Cristo".
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