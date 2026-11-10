Papa León XIV en Córdoba: "Déjense evangelizar por su pueblo, la Iglesia no es un negocio"

El papa León XIV citó nuevamente a Francisco en Córdoba

Seguidamente, el papa León XIV citó a Francisco: "El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: 'La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual'. El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta, también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello, sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo".