"Olé, olé, olé, León, León", el canto futbolero de los fieles en Córdoba para el Papa

Ocurrió desde las primeras horas de este martes y se acentuó en el encuentro del sumo pontífice con los máximos representas de la Iglesia Católica en la capital cordobesa. Ante la atenta mirada de León y mientras un obispo intentaba expresarse al micrófono, el grito bajó unánime desde los cordones humanos que colmaron las inmediaciones de la Catedral: “Olé, olé, olé... León... León...”.