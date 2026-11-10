"Olé, olé, olé, León, León", el canto futbolero de los fieles en Córdoba para el Papa
En medio del encuentro con obispos en la Catedral de Córdoba, el papa León XIV fue ovacionado con cánticos de cancha y mucho amor. Mirá.
Hay cosas que solo suceden en este rincón del mundo. Ni el protocolo de la Santa Sede ni los estrictos anillos de seguridad pudieron contener lo que ya es una marca registrada de la identidad local: convertir la devoción espiritual en un canto monumental de tribuna y, esta vez, dirigido al papa León XIV en Córdoba.
"Olé, olé, olé, León, León", el canto futbolero de los fieles en Córdoba para el Papa
Ocurrió desde las primeras horas de este martes y se acentuó en el encuentro del sumo pontífice con los máximos representas de la Iglesia Católica en la capital cordobesa. Ante la atenta mirada de León y mientras un obispo intentaba expresarse al micrófono, el grito bajó unánime desde los cordones humanos que colmaron las inmediaciones de la Catedral: “Olé, olé, olé... León... León...”.
El clásico cántico del folclore deportivo mutó en una plegaria colectiva con sello cordobés. Acompañado por el sonido de las palmas y el flamear de miles de banderas celestes y blancas —mezcladas con las amarillas y blancas del Vaticano—, el rugido de la gente volvió a hacer sentir amado a un pontífice que sonrió visiblemente conmovido.
En otro momento, se pudo escuchar también el cariño popular expresado en el ya conocido: "No se va, el Papa no se va, el papa no se va...".
Finalmente, se escuchó: "Papá León, te queremos un montón", en una nueva expresión de los fieles que se congregaron en Córdoba.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario