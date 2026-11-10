Papa León XIV: "Sueñen con una Iglesia que haga lío, como se los pedía su paisano Francisco"

En la primera parte de su discurso, el Pontífice advirtió sobre el peligro de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, invitando a los religiosos a revisar sus conductas y a cuidar su vínculo personal con el Señor. Al dirigirse a los seminaristas, les pidió "dejarse evangelizar por su pueblo", recordando una contundente frase de su antecesor sobre la sensibilidad social: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.