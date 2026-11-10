Papa León XIV: "Sueñen con una Iglesia que haga lío, como se los pedía su paisano Francisco"
El papa León XIV brindó un fuerte mensaje a la Iglesia argentina en Córdoba. Pidió no bajar los brazos, renovar la vocación y salir a evangelizar.
Durante su profunda presentación en la Catedral de Córdoba, el papa León XIV convocó a sacerdotes, seminaristas y laicos a renovar su histórico compromiso con la Iglesia argentina. El Sumo Pontífice pidió enfáticamente no bajar los brazos ante las dificultades y salir a evangelizar acompañando a los sectores más vulnerables.
El recuerdo del papa Francisco y el mensaje a la Iglesia argentina
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En la primera parte de su discurso, el Pontífice advirtió sobre el peligro de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, invitando a los religiosos a revisar sus conductas y a cuidar su vínculo personal con el Señor. Al dirigirse a los seminaristas, les pidió "dejarse evangelizar por su pueblo", recordando una contundente frase de su antecesor sobre la sensibilidad social: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.
En esa misma línea, el Papa aclaró que si bien las injusticias y el hambre requieren respuestas urgentes, el rol pastoral es innegociable. “La Iglesia no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, sentenció.
Para contrarrestar el desánimo y la falta de resultados visibles que muchas veces sufren quienes ejercen la vida consagrada, León XIV recordó la perseverancia del primer santo argentino, Héctor Valdivielso Sáez, y del icónico cura Brochero, quienes jamás abandonaron su labor.
El momento más resonante de la tarde llegó cuando, en un claro homenaje a Jorge Bergoglio, convocó a todos los presentes a no perder el entusiasmo: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como se los pedía su paisano Francisco”. Finalmente, cerró su mensaje pidiendo que la Virgen de Luján acompañe el camino de una feligresía dispuesta a no aflojar hasta alcanzar la santidad.
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