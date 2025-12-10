Alumnos de escuelas porteñas mejoraron sus rendimientos en Lengua y Matemática
Las autoridades lo atribuyen a la priorización de los “aprendizajes fundacionales”.
Los rendimientos de los alumnos de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires mejoraron hasta 17 puntos en Lengua y Matemática respecto a la evaluación de 2023, según los resultados de las pruebas de Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad (FEPBA) y de Tercer año de Estudios Secundarios (TESBA) realizadas este año. Las hicieron 71 mil alumnos.
La prueba FEPBA, en alumnos de 7° grado, cerró con mejoras: en Matemática las escuelas estatales subieron 17,2 puntos y las privadas 15,2, mientras que en Lengua las estatales tuvieron un alza de 10 puntos y las privadas 9,1. Los puntajes fueron el más alto en Lengua y el segundo más alto en Matemática desde 2013.
Al igual que lo ocurrido en primaria, la evaluación en 3° año de la secundaria arrojó puntajes más altos respecto a 2023: las escuelas estatales tuvieron la mejora más notable en Matemática, con un puntaje que se incrementó 14,2, y las privadas subieron su rendimiento en 9,9.
En Lengua, las estatales mejoraron 2,9 puntos, aunque no ocurrió lo mismo en el sector privado, donde hubo un descenso de 2,8 puntos. El alza en el sector público se observa principalmente en estudiantes con desempeños más bajos, lo suficiente para compensar la baja en las escuelas privadas e incrementar el puntaje promedio de la Ciudad en 1,2 puntos.
En Lengua se evaluaron la interpretación, la obtención de información y la reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios. Y en Matemática la utilización de estrategias para la resolución de problemas, poniendo en juego los conocimientos sobre los siguientes ejes de contenido: números, operaciones, geometría y medida (FEPBA); y números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística (TESBA).
"Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Y agregó: “Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan”.
Además, el ciclo lectivo actual en Primaria finalizará con más estudiantes que logran resolver tareas de mediana y alta complejidad. El porcentaje de alumnos en Lengua se incrementó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025; y en Matemática, la cifra aumentó de 33,5% a 40,7%. También se redujo la cantidad de estudiantes que solo logran resolver las tareas más sencillas de ambas pruebas.
El rendimiento de alumnos de 7° grado también marcó una reducción de la desigualdad. La brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua respecto al 2023.
En Secundaria, la brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 5,7 puntos en Lengua y Literatura y en 4,3 puntos en Matemática. Y el porcentaje de estudiantes que pudo resolver tareas de mediana y de alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9%.
Sin embargo, hubo una disminución de estudiantes que resuelven tareas más complejas en Lengua y Literatura: de 58,7% a 55,4%. Al mismo tiempo, se incrementó el porcentaje de estudiantes que al menos logra resolver las tareas más sencillas de la prueba.
