Alumnos de escuelas porteñas mejoraron sus rendimientos en Lengua y Matemática

"Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan”.

Además, el ciclo lectivo actual en Primaria finalizará con más estudiantes que logran resolver tareas de mediana y alta complejidad. El porcentaje de alumnos en Lengua se incrementó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025; y en Matemática, la cifra aumentó de 33,5% a 40,7%. También se redujo la cantidad de estudiantes que solo logran resolver las tareas más sencillas de ambas pruebas.

El rendimiento de alumnos de 7° grado también marcó una reducción de la desigualdad. La brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua respecto al 2023.

En Secundaria, la brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 5,7 puntos en Lengua y Literatura y en 4,3 puntos en Matemática. Y el porcentaje de estudiantes que pudo resolver tareas de mediana y de alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9%.

Sin embargo, hubo una disminución de estudiantes que resuelven tareas más complejas en Lengua y Literatura: de 58,7% a 55,4%. Al mismo tiempo, se incrementó el porcentaje de estudiantes que al menos logra resolver las tareas más sencillas de la prueba.