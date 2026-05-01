Ataque con bombas molotov a un colegio en Villa Ballester: investigan a dos sospechosos
El violento episodio ocurrió de madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad; no hubo heridos, pero generó conmoción en el barrio.
Un grave hecho de violencia sacudió a la localidad bonaerense de Villa Ballester, donde un colegio fue atacado durante la madrugada por dos personas que arrojaron bombas molotov contra el edificio. El episodio, que ocurrió minutos antes de las 2, quedó registrado por cámaras de seguridad de la cuadra.
El blanco fue el Colegio San Pío X, ubicado sobre la calle Sarandí al 5000. En las imágenes se puede observar cómo una moto se detiene frente a la institución y el acompañante desciende para lanzar al menos dos artefactos incendiarios contra las ventanas del establecimiento.
Tras el impacto, se produjo una fuerte llamarada que generó preocupación inmediata en la zona. Sin embargo, los responsables escaparon rápidamente del lugar sin ser identificados, lo que complica el avance de la investigación.
A pesar de la violencia del ataque, los daños materiales no fueron de gran magnitud. Durante la jornada siguiente, personal del colegio trabajó en la limpieza del lugar y logró reacondicionar los espacios afectados, lo que permitió que las clases se desarrollaran con normalidad.
El hecho generó un fuerte impacto entre los vecinos, quienes manifestaron su desconcierto ante un ataque sin antecedentes en la zona. Una residente relató: “Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos ni quién es, ni por qué lo hizo, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible acto de vandalismo, aunque por el momento no hay certezas sobre los motivos. La investigación quedó en manos de la policía local, que trabaja en conjunto con la DDI para reconstruir el recorrido de los atacantes mediante el análisis de cámaras de seguridad.
El caso vuelve a poner en agenda la preocupación por la seguridad en instituciones educativas, especialmente cuando se trata de hechos que ocurren fuera del horario escolar pero que igualmente generan temor en la comunidad.
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