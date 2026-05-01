Ataque con bombas molotov a un colegio en Villa Ballester: investigan a dos sospechosos

El hecho generó un fuerte impacto entre los vecinos, quienes manifestaron su desconcierto ante un ataque sin antecedentes en la zona. Una residente relató: “Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos ni quién es, ni por qué lo hizo, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”.

colegio Villa Ballester bombas molotov

Las primeras hipótesis apuntan a un posible acto de vandalismo, aunque por el momento no hay certezas sobre los motivos. La investigación quedó en manos de la policía local, que trabaja en conjunto con la DDI para reconstruir el recorrido de los atacantes mediante el análisis de cámaras de seguridad.

El caso vuelve a poner en agenda la preocupación por la seguridad en instituciones educativas, especialmente cuando se trata de hechos que ocurren fuera del horario escolar pero que igualmente generan temor en la comunidad.