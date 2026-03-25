La UBA se consolida en el Ranking QS temático 2026: las 5 mejores carreras

En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la UBA también mostró avances en varias posiciones globales: Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del puesto 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°.

Mejores carreras del Ranking QS temático 2026: en qué universidad se dictan

mejoras

Argentina cuenta con 18 entradas en el top 100, igual que el año pasado, y seis en el top 50, una menos que el año anterior. Seis de estas entradas pertenecen a la UBA, aunque también figuran carreras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Torcuato Di Tella y la Pontificia Universidad Católica Argentina.

La UNLP es la segunda con más entradas en el ranking en 2026, con 25. Por segundo año consecutivo, se sitúa en el rango 51-100 en Estudios sobre el Desarrollo. Es la que registra el mayor número de entradas mejorando con respecto al año anterior. Con 13 posiciones que suben en la clasificación, logra un repunte positivo del 36 % en los resultados.

Con 18 entradas, la UNC mejoró en las áreas generales de Artes y Humanidades (puesto 248) y Ciencias Sociales y Administración (puesto 394). También asciende al rango 151-200 en Agricultura y Silvicultura, al 251-300 en Lenguas Modernas y al 451-500 tanto en Matemáticas como en el área de conocimiento general de Ciencias Naturales.

Las 16 instituciones argentinas incluidas en el ranking de este año aparecen 134 veces, incluyendo 110 entradas en disciplinas individuales y 24 en áreas de conocimiento generales. De estas, 43 mejoraron sus posiciones en esta edición, 27 han bajado, 44 se mantienen igual y 20 se incorporan al ranking.