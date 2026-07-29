Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos: evacuaron a todo el personal
El hecho tiene lugar en la tarde de este miércoles, luego de que una persona se comunicara anónimamente para avisar que había un explosivo en aquel lugar.
Un amplio operativo preventivo se desplegó en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en el barrio porteño de Palermo, tras una llamada telefónica de alerta que advertía sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en las afueras del predio diplomático.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de la Ciudad, el Escuadrón Antibombas y personal de Bomberos acudieron a la sede situada sobre la Avenida Colombia al 4300 para aplicar los protocolos internacionales de seguridad y verificar las instalaciones.
Evacuación y cortes de tránsito
Como medida de precaución, las autoridades dispusieron la evacuación total del edificio diplomático y del consulado adjunto, afectando tanto al personal diplomático como a los ciudadanos que se encontraban en el lugar realizando trámites de visado.
Para facilitar el trabajo de los especialistas en explosivos, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de exclusión y ordenaron cortes de tránsito total en el cruce de Avenida Colombia y Avenida Sarmiento, generando demoras en la circulación vehicular en una zona de alta frecuencia.
Inspección y resultados
Integrantes del Escuadrón Antibombas realizaron inspecciones minuciosas en los perímetros exteriores e interiores del complejo para descartar la presencia de cualquier objeto sospechoso. Tras finalizar los rastreos, las autoridades confirmaron que no se halló ningún artefacto peligroso, permitiendo la normalización paulatina de las actividades y el levantamiento de las restricciones en la vía pública.
La causa quedó bajo la órbita de la justicia federal, que trabajará en la identificación del origen de la llamada telefónica para dar con los responsables de la intimidación.
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