VIDEO: tensión en La Plata por un hombre que se plantó frente a un colectivo que le rozó el auto
En vez de seguir su camino, el conductor particular se enfrentó al chofer de la línea 202 ante decenas de testigos en el centro de La Plata.
Un chofer de la línea 202 de colectivos protagonizó esta semana un altercado en medio de la calle en el centro de La Plata, donde un descuido provocó la furia de un conductor particular que terminó plantándose frente a su coche para evitar que se fugara.
La secuencia fue registrada en la mañana del martes por alguien grabó desde una ventana el tumulto que se produjo cerca de la esquina de 7 y 49, informó el sitio 0221.com de La Plata.
El altercado comenzó como un incidente de tránsito que podría pasarle a cualquiera: el chofer de la Línea 202 que cumplía su recorrido hacia Los Talas golpeó un auto que estaba estacionado a mitad de cuadra, con las balizas puestas.
Como resultado el colectivo se llevó puesto el espejo del otro vehículo, y el dueño del auto surgió en seguida en defensa de su propiedad con semejante ahínco que se plantó frente al 202 para evitar que se escape.
Luego trascendió que la familia del conductor del auto estaba con él en el vehículo, pero no se sabe si el auto estaba bien estacionado ni quién provocó las condiciones para que ocurriera el accidente.
El resultado fue un video que se hizo viral en las últimas horas en el que se puede ver al dueño del auto haciéndole señas al chofer del colectivo para indicarle que tenía que estacionar a un costado de la calle, posiblemente para intercambiar datos del seguro.
De paso se puede apreciar que el colectivero estuvo a pocos centímetros de atropellar al conductor del auto.
En eso estaban cuando llegó personal de la Patrulla Municipal de La Plata, que destrabó la situación y evitó que el conflicto pasara a mayores.
No se registraron heridos entre los ocupantes del auto, así como tampoco hubo problemas entre los pasajeros del colectivo, que esperaron el desenlace de la secuencia con toda la paciencia posible.
Te puede interesar
Dejá tu comentario