VIDEO: tensión en La Plata por un hombre que se plantó frente a un colectivo que le rozó el auto

El resultado fue un video que se hizo viral en las últimas horas en el que se puede ver al dueño del auto haciéndole señas al chofer del colectivo para indicarle que tenía que estacionar a un costado de la calle, posiblemente para intercambiar datos del seguro.

De paso se puede apreciar que el colectivero estuvo a pocos centímetros de atropellar al conductor del auto.

En eso estaban cuando llegó personal de la Patrulla Municipal de La Plata, que destrabó la situación y evitó que el conflicto pasara a mayores.

No se registraron heridos entre los ocupantes del auto, así como tampoco hubo problemas entre los pasajeros del colectivo, que esperaron el desenlace de la secuencia con toda la paciencia posible.