"Hagan ruido y no pierdan la esperanza": León XIV encendió la vigilia joven en el Estadio Centenario
Ante una multitud que colmó la mítica cancha uruguaya, el Pontífice cerró su última noche en la banda oriental con un fuerte llamado a la acción colectiva.
El Estadio Centenario de Montevideo cambió su histórica mística futbolera por una fiesta masiva de la juventud rioplatense. En lo que significó el evento de mayor convocatoria de su paso por Uruguay, el papa León XIV encabezó este sábado por la noche la gran vigilia de los jóvenes, transformando las tribunas en una marea de banderas, cantos y pancartas que le dieron un marco imponente a la víspera de su partida hacia la Argentina.
La entrada del Pontífice al campo de juego a bordo del papamóvil desató una ovación que retumbó en todo el Parque Batlle. Con un clima que combinó el entusiasmo de un recital masivo con momentos de profundo silencio meditativo, la jornada reunió a delegaciones de parroquias, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales de todo el país, además de cientos de contingentes que cruzaron desde la orilla argentina para dar el presente.
Diálogo abierto y el mandato de no bajar las banderas
Lejos del acartonamiento de las homilías tradicionales, León XIV optó por un formato de intercambio directo con las barriadas y los movimientos juveniles. Escuchó los testimonios de tres chicos que abordaron las problemáticas de la falta de oportunidades laborales, la salud mental y la tentación del individualismo en los tiempos que corren, para luego improvisar un mensaje centrado en la empatía y el compromiso con los más vulnerables.
"No se dejen robar la esperanza ni se acostumbren a mirar la realidad desde la pantalla; hagan ruido en las calles y comprométanse con el que tienen al lado", les remarcó el Papa, en un guiño directo a la impronta participativa que busca imprimirle a la Iglesia en la región. El cierre del encuentro, entre luces de celulares encendidas y acordes de música popular, dejó el terreno preparado para la misa de despedida de este domingo, antes de emprender finalmente el vuelo que lo depositará al anochecer en suelo porteño.
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