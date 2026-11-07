"Hagan ruido y no pierdan la esperanza": León XIV encendió la vigilia joven en el Estadio Centenario

"No se dejen robar la esperanza ni se acostumbren a mirar la realidad desde la pantalla; hagan ruido en las calles y comprométanse con el que tienen al lado", les remarcó el Papa, en un guiño directo a la impronta participativa que busca imprimirle a la Iglesia en la región. El cierre del encuentro, entre luces de celulares encendidas y acordes de música popular, dejó el terreno preparado para la misa de despedida de este domingo, antes de emprender finalmente el vuelo que lo depositará al anochecer en suelo porteño.