Le robaron al equipo periodístico de A24 mientras cubría las inundaciones en Dock Sud

Según explicó, los delincuentes revolvieron todo el interior y se llevaron tanto objetos personales como herramientas de trabajo fundamentales para la cobertura. “Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron nuestras pertenencias”, detalló, y remarcó que también desaparecieron equipos clave que utilizaban para la cobertura.

El momento de mayor tensión se vivió cuando el periodista logró identificar a los delincuentes y decidió correrlos para intentar recuperar sus pertenencias. En medio de la desesperación, se lo escuchó gritar: “Volvé, dame mi mochila”, mientras los veía escapar. “Estaban corriendo con el trípode y con mi mochila”, relató, describiendo la escena que quedó registrada por las cámaras.

Ante esa situación, y al notar que no lograba alcanzarlos, se dirigió hacia un destacamento policial cercano para alertar sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que había logrado ver a los ladrones con sus cosas. Sin dudas, el episodio reflejó la tensión del momento y la impotencia por no poder recuperar los elementos robados.

Pasadas las 9.30 arribó un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires para confirmar que estaban patrullando, en busca de los ladrones. Uno de los agentes confirmó que la zona, denominada como “Torres de Dock Sud”, es “peligrosa”.

“Una vecina nos decía que vio a dos delincuentes con la rueda, pero como veía que tenían actitud sospechosa, me metí en casa”, señaló Fabián Rubino, otro cronista del canal, que arribó al lugar de los hechos. Y donde se apersonaron tres móviles policiales más.

Luego, seis uniformados patrullaron la zona baja de los edificios hasta subir en la Torre 3 del complejo edilicio. “Evidentemente los perdieron. Siguen buscando, pero no tienen pistas”, puntualizó Rubino. Además, informó que las torres “son un laberinto”, con “escondrijos por todos lados”. Y determinó que los delincuentes ya están “fuera del alcance policial”.