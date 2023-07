Nuevo audio de amenazas al empresario descuartizado: "Te voy a matar" 

Ante el fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, Iglesias y su hijo aseguraron que Pérez Algaba les debía dinero y confirmaron la existencia de estos audios, que ya fueron incorporados a la causa como pruebas.

En este nuevo audio, el barra de Boca menciona: “Yo te voy a decir una sola cosa, que se te quede grabado, que te lo dice Gustavo Iglesias. En breve nos vamos a ver cara a cara. Cuando nos veamos, vas a tener que pelear conmigo y me vas a tener que dar un tiro como vos dijiste”.

Pérez Algaba niega haberlo amenazado y le retruca: “Vos dijiste ‘yo te voy a matar a vos cuando te agarre’”.

audio amenaza empresario descuartizado budge

Entonces, el hombre asegura: “Sí, a piñas, con mis manos te voy a matar. Acordate que vas a pedir por tu mamá, vas a llorar, vas a decir ‘no me pegués mas’. Acordate lo que yo te digo [...] Yo no hablo giladas, lo que digo lo cumplo”.

En otra parte de la conversación, le advierte: “Tenes que pelear conmigo como hhombre, pero no un minuto, tenemos que pelear un montón de horas. Te quiero lastimar, te quiero mandar al hospital de por vida, con mis manos. Cuando te termine de lastimar fuerte, no tengo ningún problema en ir a la comisaría y decir que fui yo el que te lastimé”.

Según se informó en C5N, Fernando Pérez Algaba grababa las conversaciones con amenazas y poseía copias en dos computadoras que encontraron los investigadores en su casa, así como también en su línea telefónica, la cual fue reestablecida dado que el celular todavía no apareció, al igual que otros objetos como la billetera, los documentos y la mascota del empresario.

Fernando Pérez Algaba Fernando Pérez Algaba era empresario, tenía 41 años y le decían "Lechuga".

Este nuevo audio se suma a otro ya conocido que le envió Iglesias a Pérez Algaba. En esa conversación, el barrabrava lo amenazaba con agarrarlo "a piñas" pero el empresario redoblaba la apuesta: "Ningún problema. Cruzame, pero matame. Matame cuando me vengas a buscar. No me dejés vivo. No a piñas, matame".

Además, otros audios enviados por el propio "Lechuga" amenazaban a otro hombre, asegurándole que le "iba a arruinar la vida".

Por el crimen de Pérez Algaba se encuentra detenida una mujer trans identificada como Nicol, quien aseguró que no conocía al empresario y que era inocente. Sin embargo, este viernes los investigadores encontraron restos de sangre en su casa, por lo que llevan a cabo los análisis necesarios para determinar si pertenecen o no a "Lechuga".