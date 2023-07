El audio de la pelea entre un barra de Boca y el empresario que apareció descuartizado en Ingeniero Budge

"Dejá de joderme porque te voy a mandar re en cana", lo amenazó Pérez Algaba. "Ya te voy a cruzar", le retrucó Iglesias.

Mientras que el barrabrava lo amenazaba con agarrarlo "a piñas", el empresario redoblaba la apuesta: "Ningún problema. Cruzame, pero matame. Matame cuando me vengas a buscar. No me dejés vivo. No a piñas, matame".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGabrielCab7_11%2Fstatus%2F1684262779719385118&partner=&hide_thread=false Con audio es otra cosa, ahora si no pueden desvincular al "empresario" con la "barra de Boca". pic.twitter.com/2ygBQe0HTl — Gabriel Cabaña (@GabrielCab7_11) July 26, 2023

Se trata de una de las últimas conversaciones que tuvo Pérez Algaba, quien este lunes se conoció que fue asesinado. Según explicaron en C5N, Iglesias se puso a derecho y admitió a través de su abogado que tuvo un cruce con la víctima porque lo había estafado.