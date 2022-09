Solidaridad con Daniela Ballester por las amenazas de muerte

https://twitter.com/jramospadilla/status/1568423861028257792 Mi repudio a las amenazas que lastiman a Daniela Ballester, y a todos l9s Argentinos bien nacidos, al fiscal de turno que actúe, bo podemos permitir este clima. Comencemos a exigir Justicia con mucha firmeza. — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) September 10, 2022

Otro que fue muy firme con su condena a las amenazas recibidas por la conductora fue el abogado de la vicepresidenta Gregorio Dalbón. "Recién me entero de la cobarde amenaza a tu persona @BallesterDani toda mi solidaridad para contigo. Y a disposición, siempre!", escribió en su cuenta de twitter.

https://twitter.com/Gregoriodalbon/status/1568424098979610624 Recién me entero de la cobarde amenaza a tu persona @BallesterDani toda mi solidaridad para contigo. Y a disposición, siempre! — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 10, 2022

La conductora también recibió el apoyo de otros colegas periodistas de C5N. Marcos Cittadini, quien escribió: "No estaba en Buenos Aires y por eso recién me entero de las agresiones y amenazas a mi querida compañera @BallesterDani. Nadie merece ese tipo de violencia. Nadie. Pero mucho menos alguien con su honestidad intelectual y generosidad. Todo mi cariño y solidaridad". Julián Guarino manifestó: "Toda mi solidaridad y apoyo a la gran persona y profesional que es @BallesterDani Los mensajes de odio, las amenazas, son algo que debemos denunciar una y otra vez", y Lautaro Maislin dijo: "Mi apoyo y solidaridad para con @BallesterDani, no se soporta más la violencia. Basta!"

https://twitter.com/marcoscittadini/status/1568557243829833731 No estaba en Buenos Aires y por eso recién me entero de las agresiones y amenazas a mi querida compañera @BallesterDani. Nadie merece ese tipo de violencia. Nadie. Pero mucho menos alguien con su honestidad intelectual y generosidad. Todo mi cariño y solidaridad. https://t.co/ldgPuUNS4y — Marcos Cittadini (@marcoscittadini) September 10, 2022

Los mensajes de solidaridad del público también se hicieron presentes en las redes sociales.

https://twitter.com/fernandoVM59/status/1568397744653627393 Toda mi solidaridad con la periodista de C5N @BallesterDani amenazada cobardemente por miserables escondidos en las redes. No permitamos que nuestra desidia permita que los violentos se apoderen de nuestra vida. Reaccionemos.

Para @BallesterDani Abrazo inmenso! — Simón (@fernandoVM59) September 10, 2022

https://twitter.com/MorrudoGaston/status/1568406286269562880 Me repudio y solidaridad absoluta. Te abrazo fuerte @BallesterDani https://t.co/qs3WWOT1O6 — Bruno GM (@MorrudoGaston) September 10, 2022

https://twitter.com/MAJU766/status/1568414778208538624 Siempre de tu lado @BallesterDani — MARIA EUGENIA CANTEL (@MAJU766) September 10, 2022