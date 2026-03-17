Amor tras las rejas: un preso y su pareja manejaban un comercio de drogas en General Pico
La cabecilla de una organización narco y el recluso operaban de forma coordinada en varias viviendas y desde la cárcel.
La Policía Federal desbarató una organización narco que operaba de manera coordinada desde varias viviendas de General Pico y desde la cárcel de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Con el avance de la investigación se descubrió que la líder de la banda era pareja de un detenido y que ambos manejaban el comercio de las drogas.
El operativo se inició a raíz de una denuncia anónima realizada en agosto de 2025 que alertaba sobre la comercialización de estupefacientes por parte de una mujer bajo la modalidad de narcomenudeo en el Barrio Federal de la localidad pampeana de General Pico.
A partir de tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de distintas pruebas, los investigadores lograron comprobar la existencia de una red delictiva dedicada a la venta de drogas.
Las amplias investigaciones de campo y de análisis de diversas pruebas efectuadas por el personal de la División Antidrogas General Pico permitieron descubrir que la organización operaba principalmente desde varios domicilios investigados por comercialización de estupefacientes.
Sin embargo, el avance de las pesquisas determinó que la líder de la banda no solo operaba sola, sino que lo hacía en coordinación con un preso que estaba detenido en una celda de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal de Santa Rosa. La investigación permitió establecer, además, que ambos eran pareja.
Drogas, dinero y cuadernos en una cárcel
Con el total de las pruebas reunidas, el magistrado intervitente ordenó tres allanamientos en distintos domicilios de General Pico y otro a la celda del preso en la Unidad Penitenciaria.
Como resultado de los operativos fueron detenidas dos mujeres de 39 y 71 años, ambas argentinas, mientras que el recluso quedó imputado en la causa.
Durante los procedimientos en los domicilios, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína listas para su distribución, tres balanzas digitales, un posnet utilizado para las transacciones y 5.815.000 pesos en efectivo.
En tanto, en la celda del detenido se encontraron varios cuadernos con anotaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y a la coordinación del narcomenudeo.
Tanto las detenidas como el preso y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de drogas.
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