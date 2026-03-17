Amor tras las rejas: un preso y su pareja manejaban un comercio de drogas en General Pico

Drogas, dinero y cuadernos en una cárcel

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Con el total de las pruebas reunidas, el magistrado intervitente ordenó tres allanamientos en distintos domicilios de General Pico y otro a la celda del preso en la Unidad Penitenciaria.

Como resultado de los operativos fueron detenidas dos mujeres de 39 y 71 años, ambas argentinas, mientras que el recluso quedó imputado en la causa.

Durante los procedimientos en los domicilios, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína listas para su distribución, tres balanzas digitales, un posnet utilizado para las transacciones y 5.815.000 pesos en efectivo.

En tanto, en la celda del detenido se encontraron varios cuadernos con anotaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y a la coordinación del narcomenudeo.

Tanto las detenidas como el preso y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de drogas.