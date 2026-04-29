La crisis económica golpeó una cadena de tiendas del interior: "No hay ventas, todo se ha caído a pedazos"
La casa de electrodomésticos tuvo que cerrar tres sucursales -dos en Córdoba y una en Santa Fe- por baja facturación. Se profundiza la crisis en el consumo.
La casa de eletrodomésticos Pardo tuvo que cerrar tres sucursales en las últimas semanas, lo que dejó aún más diezmada su presencia en el interior del país. Hasta 2026 la compañía fundada en Colón, provincia de Buenos Aires, tenía locales en siete provincias, sobre todo en puntos donde otras grandes cadenas no llegaron nunca.
En tiempos en que hasta las compañías con casi un siglo de trayectoria presentaron la quiebra, como ocurrió con Garbarino, el caso de la cadena Pardo es crucial porque el modelo de negocio estaba enfocado en las localidades que no suelen tener tiendas de electrodomésticos.
Por ejemplo, Pardo tiene una sucursal en Añelo, cerca de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para atender a las necesidades de la población que se afinque en la zona del yacimiento.
El problema es que nadie compra nada, en ninguna parte.
"Pardo cierra porque no hay ventas en todo el país, todo se ha caído a pedazos y cada vez hay más cierres en todas las cadenas", señaló el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, José Luis Oberto, en declaraciones reproducidas por el Canal 12 de Misiones.
Así, hace algunas semanas Pardo anunció el cierre de sus sucursales de General Deheza y Río Cuarto, en Córdoba, y de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Las tiendas en Córdoba y Santa Fe habían abierto entre 2021 y 2022, pero la crisis económica que sumió al país en una recesión a partir de diciembre de 2023 truncó los planes expansionistas de la compañía fundada por Manuel Pardo en los setentas.
En el caso de la sucursal de Río Cuarto, apenas cuatro empleados fueron desvinculados a principios de abril porque el resto del equipo ya había sido "reducido" en las etapas anteriores de intento de salvataje.
A propósito del caso Oberto aseguró que "son muy pocos los rubros que no están peor", que el de los comercios de electrodomésticos por la crisis económica desatada no sólo por los ajustes del Gobierno sino también por la importación indiscriminada.
"Incluso los supermercados venden menos y las casas de comida", detalló Oberto en referencia a la baja de consumo generalizada.
Todavía hay 17 sucursales de Casa Pardo que figuran en su sitio oficial, desde las especializadas en muebles o artículos para el hogar hasta el centro logístico en la provincia de Buenos Aires.
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