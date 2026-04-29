La crisis económica golpeó una cadena de tiendas del interior: "No hay ventas, todo se ha caído a pedazos"

Así, hace algunas semanas Pardo anunció el cierre de sus sucursales de General Deheza y Río Cuarto, en Córdoba, y de Rafaela, provincia de Santa Fe.

cadena pardo

Las tiendas en Córdoba y Santa Fe habían abierto entre 2021 y 2022, pero la crisis económica que sumió al país en una recesión a partir de diciembre de 2023 truncó los planes expansionistas de la compañía fundada por Manuel Pardo en los setentas.

En el caso de la sucursal de Río Cuarto, apenas cuatro empleados fueron desvinculados a principios de abril porque el resto del equipo ya había sido "reducido" en las etapas anteriores de intento de salvataje.

A propósito del caso Oberto aseguró que "son muy pocos los rubros que no están peor", que el de los comercios de electrodomésticos por la crisis económica desatada no sólo por los ajustes del Gobierno sino también por la importación indiscriminada.

"Incluso los supermercados venden menos y las casas de comida", detalló Oberto en referencia a la baja de consumo generalizada.

Todavía hay 17 sucursales de Casa Pardo que figuran en su sitio oficial, desde las especializadas en muebles o artículos para el hogar hasta el centro logístico en la provincia de Buenos Aires.