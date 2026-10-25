Anamá Ferreira votó en Buenos Aires y sufrió un entredicho al aire con un simpatizante de Lula
La exmodelo participaba de un móvil televisivo durante la jornada de votación en la embajada cuando un transeúnte irrumpió a los gritos con consignas políticas.
La jornada electoral por el balotaje presidencial de Brasil dejó momentos de alta tensión también fuera del territorio brasileño. En la sede diplomática ubicada en Buenos Aires, la empresaria y exmodelo, Anamá Ferreira, protagonizó un confuso y tenso episodio en pleno móvil televisivo cuando un simpatizante de Luiz Inácio Lula da Silva irrumpió con fuertes cuestionamientos políticos frente a las cámaras.
Mientras la referente de la moda conversaba con un cronista sobre la importancia de participar en los comicios y valorar los sistemas democráticos en la región, un hombre se acercó de manera abrupta y lanzó gritos vinculados a la contienda electoral. La situación generó un momento de desconcierto al aire antes de que el equipo periodístico aclarara que el agravio estaba dirigido hacia el espacio opositor y no a la entrevistada.
El cruce en plena transmisión
El incidente ocurrió cuando el transeúnte exclamó consignas y recriminaciones hacia el sector de Flávio Bolsonaro frente a los micrófonos. Ante el inesperado exabrupto, la animadora reaccionó desconcertada creyendo que el ataque verbal era personal, expresando su desconcierto ante la interrupción repentina en plena vía pública.
Tras la aclaración del cronista sobre el destinatario real del mensaje, el clima se distendió ligeramente, aunque el hecho puso en evidencia la fuerte polarización que atraviesa el electorado brasileño, incluso entre los residentes en el exterior que acudieron a emitir su sufragio.
Reflexión sobre la democracia
Minutos antes del altercado, la empresaria había destacado su prolongada residencia en la Argentina y la necesidad de mantener lazos sólidos de amistad entre ambas naciones sudamericanas, independientemente del signo político de las administraciones de turno. Asimismo, evitó revelar su preferencia electoral y recordó las dificultades históricas superadas por el continente para consolidar los procesos de participación ciudadana.
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