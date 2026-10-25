Anamá Ferreira votó en Buenos Aires y sufrió un entredicho al aire con un simpatizante de Lula

Mientras la referente de la moda conversaba con un cronista sobre la importancia de participar en los comicios y valorar los sistemas democráticos en la región, un hombre se acercó de manera abrupta y lanzó gritos vinculados a la contienda electoral. La situación generó un momento de desconcierto al aire antes de que el equipo periodístico aclarara que el agravio estaba dirigido hacia el espacio opositor y no a la entrevistada.