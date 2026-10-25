Detienen al secretario de Movilidad de Bahía por fallas en el transporte que obligaron a prorrogar la votación

Impacto en el proceso electoral

El episodio se convirtió en uno de los ejes de conflicto de la jornada junto al pedido de prórroga que motivó la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE). La escasez de transporte público en bastiones tradicionales del oficialismo obligó a extender el horario de votación hasta las 19 horas en todo el territorio nacional para garantizar el derecho al sufragio de los electores afectados.