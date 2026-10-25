Detienen al secretario de Movilidad de Bahía por fallas en el transporte que obligaron a prorrogar la votación
El Tribunal Electoral intervino tras las denuncias del Partido de los Trabajadores sobre la falta de colectivos durante la jornada electoral que obligó a prorrogar los comicios.
La tensión en el balotaje presidencial de Brasil sumó un capítulo judicial de alto impacto luego de que el Tribunal Electoral de San Salvador de Bahía ordenara la detención del secretario de Movilidad municipal, Pablo Souza. La medida se originó a raíz de una presentación formal del Partido de los Trabajadores (PT), que acusó al funcionario de perjudicar la participación ciudadana mediante la reducción deliberada del servicio de transporte público.
De acuerdo con las autoridades judiciales, al menos 75 unidades de colectivos permanecieron retenidas en las terminales y la flota operó por debajo de la mitad de su capacidad habitual en zonas clave del estado. El fallo judicial apuntó directamente contra la gestión del área de transporte por obstaculizar la movilidad de los votantes hacia las urnas electrónicas.
Argumentos y defensa oficial
Tras conocerse la resolución, el funcionario municipal emitió un descargo a través de sus redes sociales en el que reconoció demoras e inconvenientes logísticos, aunque atribuyó los problemas a la remoción de propaganda política partidaria colocada irregularmente en las unidades durante la madrugada previa a los comicios.
Asimismo, desde el entorno del funcionario y canales locales se indicó que la orden de detención aún no pudo hacerse efectiva debido a que Souza se encuentra cumpliendo una misión oficial en el exterior, motivo por el cual ya puso el caso a disposición de la Procuraduría y de sus representantes legales.
Impacto en el proceso electoral
El episodio se convirtió en uno de los ejes de conflicto de la jornada junto al pedido de prórroga que motivó la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE). La escasez de transporte público en bastiones tradicionales del oficialismo obligó a extender el horario de votación hasta las 19 horas en todo el territorio nacional para garantizar el derecho al sufragio de los electores afectados.
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