Andy Kusnetzoff, incómodo con O'Donnell tras la entrevista con Messi

Ante esto Kusnetzoff se mostró muy incómodo y decidió contestar: “No quiero responderte nada, con todo el amor del mundo te lo digo”. “Es que me parece que es alguien de quien no se sabe demasiado”, agregó y finalmente sumó: “El padre es quien le maneja todo”.

O’Donnell insistía por saber detalles de la intimidad y Kusnetzoff se negaba a revelar, incómodo de nuevo Andy le retrucó a su compañera: “¿Y tu entorno, María, cómo es?”. La periodista respondió sin titubeos: “Mis hijas”.