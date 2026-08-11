Mala praxis: empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario Rodolfo Zárate
El cirujano cumple una condena por mala praxis contra cuatro víctimas, incluida Silvina Luna. En 2021 le hizo una lipoescultura a Zárate, de 50 años, y lo mató.
Este miércoles comenzará en la Ciudad de Buenos Aires el segundo juicio contra Aníbal Lotocki por un caso relacionado a la mala praxis, ahora por la muerte de un paciente de 50 años a quien operó en 2021 en una clínica de Caballito.
Por estos días Aníbal Lotocki cumple en el penal de Ezeiza con una condena de ocho años de prisión por lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, pero ahora está imputado por el homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, lo que podría acarrear una pena mayor.
La decisión estará en manos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el fiscal de instrucción, Pablo Recchini, imputó a otras cinco personas, todos profesionales de la salud: el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, por encubrimiento.
Empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario Rodolfo Zárate
Siguiendo la investigación del fiscal Recchini, Zárate concurrió el 16 de marzo de 2021 al consultorio que Aníbal Lotocki tenía sobre la calle Florida al 600, en el barrio porteño de Retiro, y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares.
En esa época, la secretaria de Aníbal Lotocki era su actual esposa, Majo Favarón, quien le informó a Zárate que sería intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito.
Zárate se fue de la consulta con tres órdenes para un chequeo prequirúrgico: un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma.
El hombre tenía los antecedentes inmediatos de un diagnóstico de diabetes y de haber padecido covid-19 (que en 2021 representaba un riesgo total para la salud), pero la solución de Aníbal Lotocki fue recetarle una medicación y seguir con el cronograma establecido.
Zárate fue operado el 15 de abril de 2021 y pasó por la "remoción de los tejidos de "cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen", explicó el fiscal de instrucción.
"Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos", consignó Recchini.
Según el funcionario, Aníbal Lotocki "salió del quirófano por el lapso aproximado de 40 minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada", y en ese tiempo "habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes", para después reingresar "para hacer la plicatura y cierre".
Ese mismo día Zárate tuvo que volver al quirófano por un "detalle inusual" en su drenaje, pero luego fue trasladado a una habitación dentro del CEMECO. Apenas 24 horas después entró en crisis y fue intubado como consecuencia de una descompensación.
El personal de la clínica se contactó con la obra social de Zárate para solicitar una ambulancia, pero fue otro móvil más debido a la complejidad del cuadro. Según los profesionales, el paciente estaba "mal intubado" y murió de un paro cardíaco.
Recchini sostuvo que "Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento".
Luego de la muerte del paciente el cirujano alteró su historia médica para tapar el rastro de su accionar en momentos en los que ya estaba complicado ante la Justicia por la mala praxis contra las vedettes, bailarinas y modelos, en particular por el caso de Silvina Luna, a quien le provocó el cuadro de salud que terminó con su vida en agosto de 2023.
Ahora que la causa fue elevada a juicio, los jueces a cargo del debate serán Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, con la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.
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