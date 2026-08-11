Mala praxis: empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario Rodolfo Zárate

Zárate se fue de la consulta con tres órdenes para un chequeo prequirúrgico: un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma.

El hombre tenía los antecedentes inmediatos de un diagnóstico de diabetes y de haber padecido covid-19 (que en 2021 representaba un riesgo total para la salud), pero la solución de Aníbal Lotocki fue recetarle una medicación y seguir con el cronograma establecido.

Zárate fue operado el 15 de abril de 2021 y pasó por la "remoción de los tejidos de "cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen", explicó el fiscal de instrucción.

"Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos", consignó Recchini.

Según el funcionario, Aníbal Lotocki "salió del quirófano por el lapso aproximado de 40 minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada", y en ese tiempo "habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes", para después reingresar "para hacer la plicatura y cierre".

Ese mismo día Zárate tuvo que volver al quirófano por un "detalle inusual" en su drenaje, pero luego fue trasladado a una habitación dentro del CEMECO. Apenas 24 horas después entró en crisis y fue intubado como consecuencia de una descompensación.

El personal de la clínica se contactó con la obra social de Zárate para solicitar una ambulancia, pero fue otro móvil más debido a la complejidad del cuadro. Según los profesionales, el paciente estaba "mal intubado" y murió de un paro cardíaco.

Recchini sostuvo que "Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento".

Luego de la muerte del paciente el cirujano alteró su historia médica para tapar el rastro de su accionar en momentos en los que ya estaba complicado ante la Justicia por la mala praxis contra las vedettes, bailarinas y modelos, en particular por el caso de Silvina Luna, a quien le provocó el cuadro de salud que terminó con su vida en agosto de 2023.

Ahora que la causa fue elevada a juicio, los jueces a cargo del debate serán Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, con la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.