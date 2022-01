El lagarto overo, la nueva especie que invade los countries

Javier Goloschtein, Director de Biodiversidad de la Municipalidad Pilar aseguró que “es normal la presencia de los lagartos en la zona” y destacó “su importante rol biológico en el ecosistema”.

Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural que tiene a su cargo la Reserva Natural de Pilar, explicó a PIlar Diario que "son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo, no ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría no pueden transmitir enfermedades”.

Cómo es el lagarto overo

Según la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, el Lagarto Overo tiene las extremidades posteriores largas, la cabeza prolongada y las escamas dorsales de forma ovalada y muy pequeñas.

El cuerpo puede alcanzar una longitud de aproximadamente 400 mm. o más (distancia tomada entre hocico y cloaca), si tomamos en cuenta la larga cola esta longitud puede ser casi el doble. La cabeza es prolongada y comprimida lateralmente. Se observa un escaso desarrollo en la región masetérica relacionado esto con la masticación. También presenta dos grandes pliegues gulares (región próxima a la garganta).

Qué come el lagarto overo

Su alimentación es omnívora, se alimenta principalmente de aves, pequeños mamíferos, además de insectos, moluscos, peces, anfibios y hasta frutas; el alimento preferido son los huevos.