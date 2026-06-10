Récord histórico: el viaje de una raya gigante en el río Paraná que sorprende a los científicos

Por qué el registro del CONICET en el río Paraná desconcierta a los científicos

Hasta el momento, los estudios disponibles indicaban que las rayas de agua dulce realizaban movimientos relativamente cortos que no superaban los ocho kilómetros, incluso durante períodos cercanos al año, por lo que este nuevo registro modifica por completo esa visión.

El trabajo fue realizado por especialistas del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL) y publicado recientemente en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.

"Nos sorprendió la magnitud del movimiento. Esto muestra que al menos algunas especies, particularmente las de mayor tamaño, pueden desplazarse distancias mucho más extensas de lo que se asumía anteriormente", explicó Diego Martín Vázquez, uno de los autores de la investigación.

El hallazgo no solo marca un hito respecto a la documentación científica del movimiento de las mantarrayas en Sudamérica, sino también pone el foco en las consecuencias directas y la ampliación de la protección de estas especies. Actualmente, la Potamotrygon brachyura se encuentra categorizada como "vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A raíz de esto, si se determina que esta especie de rayas se desplaza por tramos muy amplios del río, los impactos locales, la pesca, la pérdida de hábitat, la contaminación o las barreras físicas podrían afectar a su población.

Por este motivo, los investigadores pusieron el foco en promover y mejorar las estrategias de manejo pesquero y conservación de la especie a partir de una coordinación entre distintas jurisdicciones provinciales.

“Si las rayas gigantes se mueven cientos de kilómetros regularmente, manejar sus poblaciones a escalas locales puede no ser efectivo”, advirtió Luis Lucifora, el otro autor de la investigación. En ese sentido, consideró que “las estrategias de conservación y manejo pesquero probablemente requerirán coordinación a la escala de sistemas fluviales, involucrando la interacción entre dos o más provincias”.