Infructuoso para la sanitización: la ANMAT prohibió una marca de lavandina que puede no servir para nada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sumó este martes una nueva prohibición, esta vez afectando a un producto de limpieza de uso cotidiano en los hogares. Mediante la Disposición 341/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo vetó el uso y la comercialización en todo el país de la lavandina rotulada como "Val Chemical".