Infructuoso para la sanitización: la ANMAT prohibió una marca de lavandina que puede no servir para nada
ANMAT sacó del mercado el artículo de limpieza "Val Chemical" por detectar irregularidades graves. La fabricante no pudo explicar el destino del lote "perdido".
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sumó este martes una nueva prohibición, esta vez afectando a un producto de limpieza de uso cotidiano en los hogares. Mediante la Disposición 341/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo vetó el uso y la comercialización en todo el país de la lavandina rotulada como "Val Chemical".
El producto en cuestión se presentaba como "AGUA LAVANDINA COMÚN. Val chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l", fabricado por la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A., radicada en Hurlingham.
IMPORTANTE: Alerta de la ANMAT: prohibieron una marca de alisador, shampoo y serum por peligrosa para la salud
El misterio del lote "fantasma" prohibido por ANMAT
La investigación comenzó cuando el Servicio de Domisanitarios detectó que, si bien la empresa tenía habilitación para operar, este producto específico no contaba con el registro correspondiente ante la ANMAT ni ante la autoridad sanitaria provincial.
Lo más llamativo del caso surgió durante la inspección. Los representantes de la firma reconocieron haber elaborado la lavandina, pero aseguraron que "no la habían comercializado". Sin embargo, declararon el faltante de 60 unidades del lote "LAB: OP3693".
Al ser consultados sobre dónde estaban esas botellas, el Director Técnico declaró desconocer su paradero, y la empresa no pudo dar respuesta. Ante la presunción de que esos productos ilegales están circulando en el mercado sin control sanitario, la ANMAT decidió la prohibición total.
La medida alcanza a todos los lotes del producto hasta que la firma regularice su situación. Además, se instruyó un sumario sanitario contra la empresa y su responsable técnico por los incumplimientos detectados.
