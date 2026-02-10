Alerta de la ANMAT: prohibieron una marca de alisador, shampoo y serum por peligrosa para la salud

La medida, publicada en el Boletín Oficial, se adoptó luego de una investigación que detectó la oferta de estos artículos en plataformas de venta en línea y redes sociales. Tras realizar las consultas pertinentes en la base de datos del organismo, se confirmó que la marca no cuenta con inscripción sanitaria, por lo que sus productos son ilegales y se desconoce su composición real y las condiciones de su elaboración.