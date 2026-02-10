Alerta de la ANMAT: prohibieron una marca de alisador, shampoo y serum por peligrosa para la salud
ANMAT detectó la venta online de la marca "LG – La Gefa Cosmética VIP" sin ningún tipo de inscripción sanitaria. Lista de los artículos que hay que descartar.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este martes una nueva alerta sanitaria. A través de la Disposición 361/2026, el organismo prohibió el uso, la comercialización y la publicidad en todo el territorio nacional de todos los productos cosméticos para el cabello de la marca "LG – La Gefa Cosmética VIP".
La medida, publicada en el Boletín Oficial, se adoptó luego de una investigación que detectó la oferta de estos artículos en plataformas de venta en línea y redes sociales. Tras realizar las consultas pertinentes en la base de datos del organismo, se confirmó que la marca no cuenta con inscripción sanitaria, por lo que sus productos son ilegales y se desconoce su composición real y las condiciones de su elaboración.
IMPORTANTE: Chau Xuper TV: cuánto cuesta reemplazar las aplicaciones ilegal con "todas las de la ley" en 2026
Riesgo de formol
Uno de los puntos más graves de la advertencia tiene que ver con la seguridad de los usuarios. La ANMAT hizo hincapié en que los productos alisadores sin registro representan un serio riesgo para la salud, ya que podrían contener formol (formaldehído).
El uso de esta sustancia no está autorizado en productos para alisar el cabello debido a su toxicidad. Su exposición puede provocar efectos adversos graves tanto en quienes reciben el tratamiento como en los peluqueros o aplicadores que lo manipulan.
La lista de los productos prohibidos
El organismo regulador ordenó retirar del mercado y prohibir la venta de los siguientes productos de la marca LG – La Gefa Cosmética VIP, en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos:
-
Alisado Liss sin formol
-
Plex molecular sin formol
-
Serum biomolecular en crema
Nutrición intensa détox
Máscara biomolecular 3 en 1
Perfume capilar con ácido hialurónico
Serum capilar KERASSVIP reparador de puntas
Shampoo biomolecular détox
Afrodita rizos
Biotina pura biopéptidos
Tónico de crecimiento biopéptidos
La ANMAT ya gestionó la baja de las publicaciones de venta detectadas en la web para "proteger la salud de la población" y garantizar la seguridad de los productos que circulan en el mercado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario