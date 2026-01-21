ANMAT prohibió la operación de un laboratorio, una droguería y la venta de una serie de medicamentos

En tanto, por medio de la Disposición 66/2026, la Anmat dio de baja la habitación de la firma Enzima S.A. porque no posee bajo su titularidad certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Figuraba como importadora y exportadora de especialidades medicinales y como representante de la firma Mucos Pharma.

Finalmente la Disposición 68/2026 prohíbe la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires de la firma Dental y Mediquil S.A. por operar fuera de la jurisdicción asignada sin permiso. La medida regirá hasta que obtenga la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

