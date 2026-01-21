ANMAT prohibió la operación de un laboratorio, una droguería y la venta de una serie de medicamentos
Estas medidas se suman a la inhabilitación para opera a 45 droguerías dispuesta ayer por la Anmat por distintas irregularidades.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este miércoles la habilitación con la que operaban una droguería y un laboratorio y prohibió la venta, fuera de la provincia de Buenos Aires, de todos los medicamentos y especialidades elaborados por la firma Dental y Mediquil S.A.
Así quedó plasmado en las Disposiciones 63/2026; 66/2026 y 68/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas el organismo encabezado por Luis Fontana canceló el certificado de D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A. por estar vencido y rechazó la habilitación de la firma para operar. La empresa estaba inscripta como importadora y exportadora de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de cápsulas, tables y líquidos no estériles.
De acuerdo con la Anmat la compañía tiene inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) un solo certificado que figura como vencido desde el 17 de junio de 2017 y no fue reinscripto.
“La autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia por el término de cinco años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° Ley N° 16.463; debiendo los titulares de los certificados inscriptos en el REM solicitar la reinscripción dentro de los 30 días anteriores a su vencimiento", explicó el organismo.
En tanto, por medio de la Disposición 66/2026, la Anmat dio de baja la habitación de la firma Enzima S.A. porque no posee bajo su titularidad certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Figuraba como importadora y exportadora de especialidades medicinales y como representante de la firma Mucos Pharma.
Finalmente la Disposición 68/2026 prohíbe la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires de la firma Dental y Mediquil S.A. por operar fuera de la jurisdicción asignada sin permiso. La medida regirá hasta que obtenga la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.
Disposición 63/2026:
Disposición 66/2026:
Disposición 68/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario