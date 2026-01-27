Desvalijaron a otra familia en Mar del Plata y suspendieron sus vacaciones: "Nos dejaron con lo puesto"

Tras descubrir la vivienda saqueada, la familia intentó denunciar el hecho vía telefónica, pero la falta de energía impidió la comunicación con la Policía. Finalmente, acudieron a la comisaría, donde formalizaron la denuncia y recibieron la recomendación de ocultar los vehículos ante el riesgo de nuevos hechos.

“Nos dejaron con lo puesto”, expresó al portal 0223, uno de los afectados. La familia había planeado hospedarse hasta el lunes, pero el viernes anterior recurrieron a ayuda económica de amigos para poder regresar anticipadamente a sus hogares.

El golpe económico y emocional obligó a la familia a tomar una decisión drástica: suspender las vacaciones y regresar de inmediato a Arrecifes. Incluso debieron pedir dinero prestado a amigos para poder costear el viaje de vuelta, ya que se habían quedado sin efectivo tras el robo.

robo mar del plata Las víctimas habían llegado el lunes pasado y se fueron el viernes.



Este episodio se suma a una seguidilla de hechos delictivos registrados en Mar del Plata durante la temporada, muchos de ellos con turistas como blanco. En los últimos días, Mía Martínez, reconocida creadora de contenido digital, denunció el robo a la vivienda de sus abuelos, donde permanecía con amigos por motivos laborales. Según relató en diálogo con Infobae, los ladrones sustrajeron la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron, dejando únicamente “un bóxer y una tanga” en el domicilio, y forzando la cancelación de sus compromisos laborales para regresar anticipadamente a Buenos Aires.

La influencer subrayó la carga emocional del hecho al mencionar la pérdida de “una campera de mi viejo cuando él tenía 20 años” y “una cadenita de mi viejo, con las iniciales de mamá, papá y mi hermano, de hace mil años”. “En este momento quiero poder reponer mi cámara de fotos, que es mi mano derecha; mis micrófonos, mis trípodes, mis luces… Con eso, puedo volver a trabajar”, contó.

En su reconstrucción del episodio, Martínez señaló que el robo habría sido planificado, ya que existen videos donde se observa a un individuo merodear la propiedad antes de ingresar sin forzar accesos principales: “Nos tenían vistos y estábamos totalmente marcados, por cómo se ven en los videos. Porque hay videos de cómo la persona pasa una vez, mira y a la segunda ya va directo a entrar, y entraron por un ventiluz sin romper nada”.

La joven afirmó que la Policía y la Fiscalía no le brindaron novedades ni avances sobre la investigación y que, tras el asalto, intentó recabar ayuda entre vecinos. La casa donde ocurrió el ilícito permanece la mayor parte del año cerrada y dispone de varias medidas de seguridad, aunque no todas eran utilizadas de forma cotidiana.