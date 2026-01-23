Alerta en pleno verano: ANMAT prohibió un producto clave para el mantenimiento de piletas
En medio de la ola de calor, el organismo nacional vetó la comercialización y el uso de un producto clave para desinfectar piscinas al ser considerado de "riesgo 2".
En plena ola de verano, cuando el mantenimiento de las piscinas se vuelve una prioridad en los hogares argentinos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) lanzó una advertencia crítica.
El organismo prohibió de forma inmediata el uso, distribución y venta —tanto física como en plataformas electrónicas— de un desinfectante para natatorios de la firma Servicios Bioaguas S.R.L.
La medida se tomó luego de que una inspección de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo detectara graves anomalías en el empaque. El producto presentaba una contradicción directa en su rotulado: mientras que en el cuerpo del envase figuraba la marca “Ingenia”, la tapa lo identificaba bajo el nombre “Clorotech”.
Esta irregularidad técnica es solo la punta del iceberg. El producto está clasificado como "riesgo 2", una categoría que agrupa a sustancias de uso doméstico que, por su composición química, poseen un nivel de peligrosidad mayor.
Por este motivo, la normativa exige una evaluación rigurosa y un certificado nacional de aprobación que el desinfectante en cuestión no poseía.
Sumario y riesgos para la salud
Ante la confirmación de las fallas, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa fabricante, la cual reconoció el producto como propio. El peligro radica en que, al no contar con los controles correspondientes, no se puede garantizar la estabilidad de los componentes químicos ni su seguridad para el contacto humano.
Con las temperaturas superando los 30 grados en gran parte del país, el uso de químicos no autorizados puede derivar en irritaciones dérmicas, oculares o complicaciones respiratorias para los bañistas.
Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar que todos los insumos para piletas cuenten con el número de registro de RNE (Establecimiento) y el correspondiente número de producto ante la ANMAT antes de su aplicación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario