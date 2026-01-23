Alerta en pleno verano: ANMAT prohibió un producto clave para el mantenimiento de piletas

Sumario y riesgos para la salud

Ante la confirmación de las fallas, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa fabricante, la cual reconoció el producto como propio. El peligro radica en que, al no contar con los controles correspondientes, no se puede garantizar la estabilidad de los componentes químicos ni su seguridad para el contacto humano.

Con las temperaturas superando los 30 grados en gran parte del país, el uso de químicos no autorizados puede derivar en irritaciones dérmicas, oculares o complicaciones respiratorias para los bañistas.

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar que todos los insumos para piletas cuenten con el número de registro de RNE (Establecimiento) y el correspondiente número de producto ante la ANMAT antes de su aplicación.