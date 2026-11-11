La ANMAT prohibió la venta y el uso de tres insumos médicos vasculares robados durante una entrega
Los dispositivos quedaron fuera del circuito de control de la empresa titular, por lo que el organismo no puede garantizar su estado de conservación ni su trazabilidad.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicación de tres endoprótesis utilizadas en cirugía vascular, que habían sido denunciadas como robadas mientras se realizaba una entrega. Así lo dispuso a través de la Disposición 7199/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Se trata de tres unidades de endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, inscriptas bajo el certificado PM 266-82 a nombre de la firma Emeclar S.A. Según la norma, estos dispositivos se usan para tratar lesiones nuevas o reestenóticas (aquellas que volvieron a estrecharse) en arterias ilíacas de determinados diámetros, y también lesiones ubicadas en la bifurcación aórtica.
La medida se originó a partir de una comunicación recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT. De acuerdo con la denuncia policial incorporada al expediente, el 12 de junio de 2026 un operario que realizaba tareas de cadetería dejó una caja sobre una silla con los productos previstos para las entregas de esa jornada.
Cuando regresó al lugar para recuperarla, constató que los elementos habían sido sustraídos. Una de las unidades tiene vencimiento el 2 de febrero de 2027, mientras que las otras dos vencen el 5 de mayo de ese mismo año.
La ANMAT difundió los números de serie, lotes y fechas de vencimiento de las unidades afectadas para facilitar su identificación. La medida alcanza a una endoprótesis con serie y lote 28350476, con vencimiento el 2 de febrero de 2027, y a otras dos con series y lotes 29004355A y 29004356A, ambas con vencimiento el 5 de mayo de 2027.
El argumento del Gobierno es simple: como los productos salieron del control de la empresa responsable de su registro, nadie puede asegurar en qué condiciones se conservaron. Esa falta de trazabilidad fue el fundamento central de la medida preventiva, que busca evitar que se utilicen insumos que pudieron haber sido alterados o que perdieron las condiciones necesarias para su uso en procedimientos vasculares.
La disposición va un paso más allá de impedir su uso y distribución: prohíbe de manera expresa su publicación en plataformas de venta electrónica, para cerrarle el paso a una eventual reventa por canales informales.
La disposición busca evitar que los productos sean adquiridos o utilizados fuera de los canales controlados. Al tratarse de insumos destinados a procedimientos vasculares, la ANMAT consideró necesario impedir su circulación hasta tanto pueda garantizarse que no fueron alterados y que conservaron las condiciones requeridas para su uso.
La ANMAT fundamentó su intervención en las facultades previstas por el Decreto 1490/92, que permite al organismo adoptar medidas preventivas y correctivas cuando detecta factores que puedan representar un riesgo vinculado con la calidad o sanidad de productos bajo su competencia.
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