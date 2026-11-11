La ANMAT prohibió la venta y el uso de tres insumos médicos vasculares robados durante una entrega

El argumento del Gobierno es simple: como los productos salieron del control de la empresa responsable de su registro, nadie puede asegurar en qué condiciones se conservaron. Esa falta de trazabilidad fue el fundamento central de la medida preventiva, que busca evitar que se utilicen insumos que pudieron haber sido alterados o que perdieron las condiciones necesarias para su uso en procedimientos vasculares.

La disposición va un paso más allá de impedir su uso y distribución: prohíbe de manera expresa su publicación en plataformas de venta electrónica, para cerrarle el paso a una eventual reventa por canales informales.

La disposición busca evitar que los productos sean adquiridos o utilizados fuera de los canales controlados. Al tratarse de insumos destinados a procedimientos vasculares, la ANMAT consideró necesario impedir su circulación hasta tanto pueda garantizarse que no fueron alterados y que conservaron las condiciones requeridas para su uso.

La ANMAT fundamentó su intervención en las facultades previstas por el Decreto 1490/92, que permite al organismo adoptar medidas preventivas y correctivas cuando detecta factores que puedan representar un riesgo vinculado con la calidad o sanidad de productos bajo su competencia.