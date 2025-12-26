ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza: cuáles no hay que comprar
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que están correctamente rotulado ni cuentan con el adecuado sistema de trazabilidad que deben tener.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este viernes la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de una serie de productos de limpieza tras detectar graves irregularidades.
Así quedó plasmado en la Disposición 9289/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
La inspección realizada por el Servicio de Domisanitarios a la firma Wohr Rubén Alberto, con sede en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, detectó la existencia de productos sin registrar y otros que no respetaban los rótulos y la trazabilidad requeridos por lo que se dispuso la apertura de un sumario sanitario y sus productos fueron objeto de una prohibición extensiva.
Entre los artículos vedados se encuentran: el “Limpiador Multiuso desinfectante”, el “Sulfato de cobre” para piletas, el “Removedor de insectos ultra concentrado”, el “Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L” utilizado como desinfectante de agua de piscinas, el “Alguicida”, el “Regulador de pH”, el “3 en 1, precipitante, clarificante, floculante”, y el “Limpiador Cremoso”, todos distribuidos bajo la marca “Wohr Química”.
Las inspecciones apuntaron además que existen productos con etiquetas que no concuerdan con los formatos debidamente autorizados, sumado a la ausencia de leyendas obligatorias o falta de datos de registro del producto.
La Anmat advirtió que la fabricación, tenencia, circulación, distribución y entrega al público de productos ilegítimos crea un riesgo sanitario inaceptable, a la vez que vulnera el control integral sobre el mercado de productos médicos y domisanitarios.
Las autoridades comunicaron estas prohibiciones a los organismos competentes, entre ellos la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios, disponiendo también que las resoluciones sean publicadas oficialmente y notificadas a las áreas técnicas de salud tanto a nivel nacional como provincial.
Disposición 9289/2025:
