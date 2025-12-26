Preocupación en Las Grutas por el acampe no autorizado en las playas

camping playa las grutas



En cuanto a las responsabilidades para el control y desalojo de quienes acampan en zonas no habilitadas, Scalesa aclaró que la Policía es la fuerza que actualmente está interviniendo. “La policía sí, ya se está encargando. Lo que pasa es que recién recibieron los refuerzos en estos días, y ahora sí se nota la presencia en la playa”, indicó, al tiempo que destacó que los recorridos forman parte de un trabajo habitual, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“El que quiera verlo personalmente puede bajar a la playa a las siete de la mañana y se va a dar cuenta de lo que es convivir con la noche en la playa. La noche que ya no es noche porque el sol está arriba, pero todavía tenemos a la gente de la noche”, describió Scalesa, graficando el escenario que se vive a diario tras largas jornadas nocturnas.

Según detalló, en estos grupos no solo hay adolescentes, sino también personas adultas. “No son solamente adolescentes, hay gente de 40 y hasta de 50 años mezclados. Es la realidad, no solo de Las Grutas, sino de todas las playas”, afirmó, al señalar que se trata de una problemática extendida en distintos puntos turísticos del país.

En ese sentido, el jefe de guardavidas comparó la situación con otros destinos del litoral marítimo. “Esto es una columna vertebral de todas las playas: la gente que duerme debajo de los paradores. En lugares como (Villa) Gesell están teniendo un problema tremendo con esto”, sostuvo.

Scalesa advirtió sobre las consecuencias que puede tener esta convivencia nocturna entre jóvenes y turistas, especialmente cuando hay consumo de alcohol. “No está mal convivir, pero si hay un poco de alcohol y una contestación mal, la situación se torna desfavorable para el turista y en realidad para todos. Acá no gana nadie”, concluyó.

Las autoridades locales reiteran que el acampe en playas no está permitido y apelan a la responsabilidad individual para preservar la seguridad, el descanso y la convivencia durante una temporada que, una vez más, encuentra a Las Grutas con muchos visitantes.