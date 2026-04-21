Tras detectar serias irregularidades, la Anmat prohibió la operación a otra droguería

Asimismo, la empresa tampoco realizó un mapeo térmico del depósito, requerido para asegurar zonas aptas para almacenamiento y durante una simulación de armado de un pedido para productos que requieren cadena de frío, observaron temperaturas por debajo de 2°C durante un lapso considerable, lo que no se ajusta a los requerimientos normativos.

anmat

La Anmat detectó además irregularidades en los procedimientos operativos estándar como “transporte, control de temperatura en depósitos y cadena de frío, calificación de proveedores, retiros de mercado”. En relación a los clientes, se encontraron archivos incompletos respecto a las habilitaciones sanitarias, contraviniendo la obligación de verificar la cadena legal de abastecimiento. En función de todas estas irregularidades, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud notificó a la empresa que no le renovarán el certificado hasta que se verifique el cumplimiento integral de las Buenas Prácticas.

Disposición 2028/2026:

aviso_341005