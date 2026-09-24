ANMAT publicó la Disposición N° 6140/2026 y prohibió un peligroso compuesto para bajar de peso

Fuerte sanción a una droguería por documentación apócrifa

En paralelo, el organismo de control también oficializó la Disposición 6139/2026, mediante la cual se dieron de baja las habilitaciones para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos de la firma Royal Farma S.A.

La severa inhabilitación se produjo luego de que el Ministerio de Economía de Santa Fe consultara sobre la situación de la empresa en el marco de una licitación pública. Durante las verificaciones de rigor, la autoridad sanitaria descubrió que la compañía había presentado un certificado de inscripción apócrifo. Además del documento falso, se constató que la empresa tenía permisos sanitarios vencidos desde 2020 y 2021, y que ya acarreaba una denuncia penal previa radicada en 2024 por falsificación documental.