ANMAT publicó la Disposición N° 6140/2026 y prohibió un peligroso compuesto para bajar de peso
La ANMAT prohibió la comercialización de productos con retatrutida, un riesgoso compuesto utilizado para bajar de peso, en toda la Argentina.
La ANMAT hizo oficial una estricta medida que prohíbe el uso, la comercialización y la distribución de cualquier producto que declare contener retatrutida. Esta peligrosa sustancia, promocionada habitualmente para lograr bajar de peso, generó una fuerte alerta sanitaria y obligó a las autoridades a impedir su venta presencial y electrónica.
Qué riesgos a la salud detectó la ANMAT con este compuesto
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A través de la Disposición N° 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica alertó a la población sobre los riesgos asociados a la retatrutida. Según los fundamentos del documento, se trata de una sustancia que aún se encuentra en fase de investigación clínica y no cuenta con ninguna autorización oficial como especialidad medicinal en el país.
Los especialistas advirtieron que el uso de este ingrediente sin supervisión médica podría generar severas complicaciones, especialmente en personas con diabetes tipo 2 y en aquellos pacientes que presentan problemas vinculados al control inadecuado de la glucemia.
La prohibición total surgió a partir de una denuncia anónima recibida por correo electrónico que alertaba sobre dos sitios web que vendían productos con este componente. Tras investigar el caso y confirmar que existían alertas previas emitidas por los organismos reguladores de Brasil y Paraguay, el Gobierno decidió bloquear su circulación en todas las presentaciones y tamaños, promoviendo además una ampliación de denuncia penal ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2.
Fuerte sanción a una droguería por documentación apócrifa
En paralelo, el organismo de control también oficializó la Disposición 6139/2026, mediante la cual se dieron de baja las habilitaciones para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos de la firma Royal Farma S.A.
La severa inhabilitación se produjo luego de que el Ministerio de Economía de Santa Fe consultara sobre la situación de la empresa en el marco de una licitación pública. Durante las verificaciones de rigor, la autoridad sanitaria descubrió que la compañía había presentado un certificado de inscripción apócrifo. Además del documento falso, se constató que la empresa tenía permisos sanitarios vencidos desde 2020 y 2021, y que ya acarreaba una denuncia penal previa radicada en 2024 por falsificación documental.
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