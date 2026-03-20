Año Nuevo astrológico: qué trae para cada signo el comienzo de la temporada de Aries 2026

Tauro (19 abril - 20 mayo)

Bajá un cambio antes de saltar. Esta temporada te pide introspección y descanso. Estás cerrando capítulos antes de tu propio cumpleaños. Cuando Venus entre en tu signo el día 30, te vas a sentir mucho más en tu eje.

Géminis (20 mayo - 20 junio)

Tu agenda social va a explotar. Es tiempo de conectar, colaborar y salir. Una charla casual en un evento podría transformarse en una oportunidad laboral inesperada. Mantené la mente abierta.

Cáncer (21 junio - 21 julio)

El foco está en tu carrera. Aries activa tu zona de éxito y autoridad. Es hora de dejar de "jugar en chico" y aceptar ese liderazgo que te proponen. El mundo está listo para ver de qué sos capaz.

Leo (22 julio - 22 agosto)

Sentís un llamado a la aventura. Ya sea un viaje espontáneo o un curso que te vuele la cabeza, necesitás expandir tus horizontes. Si sentís que tu realidad actual te queda chica, es porque es hora de arriesgarse.

Virgo (22 agosto - 22 septiembre)

Temporada de intensidad emocional. Es el momento de ordenar las finanzas compartidas y poner límites claros en tus relaciones. No evites las charlas incómodas; son la llave para tu tranquilidad a largo plazo.

Libra (22 septiembre - 22 octubre)

Tus vínculos están bajo la lupa. La Luna Llena en tu signo el 1 de abril te va a poner en la mesa las relaciones que no son equilibradas. Es tiempo de honestidad brutal: si algo no funciona, se dice.

Escorpio (23 octubre - 22 noviembre)

A ordenar la casa y el cuerpo. Podés sentir un impulso de renovar tus rutinas de salud y trabajo. No hagas más cosas, hace cosas que funcionen mejor. Tu "yo" del futuro te lo va a agradecer.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

¡Recuperás tu chispa! La energía de fuego de Aries te sienta increíble. Es un mes ideal para el romance, la creatividad y simplemente disfrutar. Deja que tu autenticidad guíe tus pasos.

Capricornio (21 diciembre - 19 enero)

El foco se traslada al hogar. Quizás sientas ganas de remodelar tu espacio o necesites sanar temas familiares. Tu fortaleza este mes no viene del éxito externo, sino de lo sólido que sientas tu refugio personal.

Acuario (19 enero - 18 febrero)

Tu palabra tiene poder. Es el momento de decir lo que pensás sin filtros. Se vienen semanas de mucho movimiento, mensajes y viajes cortos. Organizate, porque tu voz va a ser muy requerida.

Piscis (18 febrero - 20 marzo)

Es hora de cobrar lo que vales. Con el Sol saliendo de tu signo hacia Aries, el foco pasa a tus finanzas y autoestima. No te conformes con poco; es un gran momento para negociar aumentos o nuevas fuentes de ingreso.

Esta temporada no es suave, pero tampoco viene a complicarte porque sí. Viene a mostrarte dónde estás lista para avanzar, aunque todavía te dé un poco de vértigo.

Hay algo muy Aries en el aire: menos vueltas, más acción. Menos pensar en “el momento perfecto”, más confiar en lo que ya venís sintiendo hace rato. No hace falta tener todas las respuestas. Hace falta moverte.

Y este año, más que nunca, el cielo no te está pidiendo permiso ni certezas. Te está marcando el ritmo. Después, qué hacés con eso… ya es tuyo.