Año Nuevo astrológico: qué trae para cada signo el comienzo de la temporada de Aries 2026
Es tiempo de cambio. No impulsado por la obligación, sino desde ese punto sincero en el que entendés que hay algo que ya cumplió su ciclo y es mejor dejarlo ir.
El 20 de marzo no es un día cualquiera: el Sol entra en Aries y arranca el Año Nuevo Astrológico. Es como un reset energético que se siente como más impulso, más claridad, menos paciencia para lo que venías estirando. Desde minutouno.com hablamos con la astróloga Flor Sánchez (en Instagram@magiayplanetas), quien nos contó una a una las fechas claves.
Aries, regido por Marte, no se queda esperando a que todo esté perfecto para moverse. Y esta etapa viene con esa vibra: no hace falta tener todo resuelto, pero sí animarte a arrancar. No es casualidad, es cuestión de momento.
A su vez, Mercurio deja de estar retrógrado en Piscis y la mente se empieza a ordenar. Lo que antes era puro enredo, ahora se aclara. Lo que venía guardado, empieza a decirse.
Las fechas clave para agendar: Si buscás un día especial para tomar decisiones o dar un salto de fe, prestá atención a estas fechas y al consejo de Flor.
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- 20 de marzo: El Sol entra en Aries y, para alegría de todos, Mercurio deja de retrogradar en Piscis. Se aclara la mente y lo que estaba trabado en la oficina o en los chats de WhatsApp empieza a avanzar. Aprovechá para destrabar ese trámite, mandar el mail que te daba vueltas o tener esa charla que venías postergando. La mente se aclara.
- 30 de marzo: Venus entra en su casa (Tauro). Se activa el amor, el disfrute y todo lo que tenga que ver con el placer. Es el mejor momento del mes para una cita, un cambio de look o simplemente darte un gusto que venías postergando. Hacelo sin culpa.
- 1 de abril: Luna Llena en Libra. Momento de definiciones en las relaciones. Lo que no es recíproco se va a notar mucho y lo que sí funciona, se consolida. Ojo con querer "mantener la paz" a cualquier precio. Observá tus relaciones. Si sentís que estás dando de más y no vuelve nada, es el día para poner un límite. No busques "quedar bien", buscá que sea justo.
- 5 de abril: El Sol conecta con Júpiter. Es EL día para tener suerte, arriesgarse, confiar y dar ese salto de fe que te da miedo. ¡Jugátela! Es el mejor día para presentar un proyecto, pedir un aumento o animarte a esa aventura que te da miedo. El optimismo está de tu lado.
- 9 de abril: Marte entra en Aries. Sube la energía, la motivación y las ganas de pelear por lo tuyo. Perfecto para ir por lo que querés, pero cuidado con la impulsividad. Usá este envión para empezar el gimnasio, encarar un desafío físico o tomar el mando en el trabajo. Eso sí: contá hasta diez antes de pelearte con alguien.
- 14 de abril: Mercurio entra en Aries. Comunicación directa y sin filtros. Lo que se tenga que decir, se va a decir clarito. Es un gran momento para negociaciones rápidas y para decir tu verdad sin vueltas. Si tenés una idea brillante, no esperes: decila.
- 17 de abril: Luna Nueva en Aries. El inicio más potente del año. Es un "semáforo en verde”.. Escribí tus intenciones para los próximos seis meses. Es el día perfecto para empezar de cero algo que te apasione o para reinventar tu marca personal.
- 19 de abril: El Sol entra en Tauro. Se baja un poco el ritmo y empieza una etapa más estable para darle forma y sostener todo lo que iniciaste en el torbellino de Aries.
¿Qué se espera para cada signo solar o ascendente?
Aries (20 marzo - 19 abril)
¡Feliz cumpleaños! Es tu momento de brillar. La energía te pide que te pongas como prioridad. No te sientas culpable por centrarte en tus metas personales o cambiar tu look. Estás cerrando una versión vieja de vos mismo para lanzar la "versión 2.0".
Tauro (19 abril - 20 mayo)
Bajá un cambio antes de saltar. Esta temporada te pide introspección y descanso. Estás cerrando capítulos antes de tu propio cumpleaños. Cuando Venus entre en tu signo el día 30, te vas a sentir mucho más en tu eje.
Géminis (20 mayo - 20 junio)
Tu agenda social va a explotar. Es tiempo de conectar, colaborar y salir. Una charla casual en un evento podría transformarse en una oportunidad laboral inesperada. Mantené la mente abierta.
Cáncer (21 junio - 21 julio)
El foco está en tu carrera. Aries activa tu zona de éxito y autoridad. Es hora de dejar de "jugar en chico" y aceptar ese liderazgo que te proponen. El mundo está listo para ver de qué sos capaz.
Leo (22 julio - 22 agosto)
Sentís un llamado a la aventura. Ya sea un viaje espontáneo o un curso que te vuele la cabeza, necesitás expandir tus horizontes. Si sentís que tu realidad actual te queda chica, es porque es hora de arriesgarse.
Virgo (22 agosto - 22 septiembre)
Temporada de intensidad emocional. Es el momento de ordenar las finanzas compartidas y poner límites claros en tus relaciones. No evites las charlas incómodas; son la llave para tu tranquilidad a largo plazo.
Libra (22 septiembre - 22 octubre)
Tus vínculos están bajo la lupa. La Luna Llena en tu signo el 1 de abril te va a poner en la mesa las relaciones que no son equilibradas. Es tiempo de honestidad brutal: si algo no funciona, se dice.
Escorpio (23 octubre - 22 noviembre)
A ordenar la casa y el cuerpo. Podés sentir un impulso de renovar tus rutinas de salud y trabajo. No hagas más cosas, hace cosas que funcionen mejor. Tu "yo" del futuro te lo va a agradecer.
Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)
¡Recuperás tu chispa! La energía de fuego de Aries te sienta increíble. Es un mes ideal para el romance, la creatividad y simplemente disfrutar. Deja que tu autenticidad guíe tus pasos.
Capricornio (21 diciembre - 19 enero)
El foco se traslada al hogar. Quizás sientas ganas de remodelar tu espacio o necesites sanar temas familiares. Tu fortaleza este mes no viene del éxito externo, sino de lo sólido que sientas tu refugio personal.
Acuario (19 enero - 18 febrero)
Tu palabra tiene poder. Es el momento de decir lo que pensás sin filtros. Se vienen semanas de mucho movimiento, mensajes y viajes cortos. Organizate, porque tu voz va a ser muy requerida.
Piscis (18 febrero - 20 marzo)
Es hora de cobrar lo que vales. Con el Sol saliendo de tu signo hacia Aries, el foco pasa a tus finanzas y autoestima. No te conformes con poco; es un gran momento para negociar aumentos o nuevas fuentes de ingreso.
Esta temporada no es suave, pero tampoco viene a complicarte porque sí. Viene a mostrarte dónde estás lista para avanzar, aunque todavía te dé un poco de vértigo.
Hay algo muy Aries en el aire: menos vueltas, más acción. Menos pensar en “el momento perfecto”, más confiar en lo que ya venís sintiendo hace rato. No hace falta tener todas las respuestas. Hace falta moverte.
Y este año, más que nunca, el cielo no te está pidiendo permiso ni certezas. Te está marcando el ritmo. Después, qué hacés con eso… ya es tuyo.
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