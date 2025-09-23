 ANSES confirma un nuevo bono de refuerzo extraordinario para la AUH

Nacimiento : $67.062

: $67.062 Matrimonio : $100.441

: $100.441 Adopción: $401.075

Se trata de un pago único que se acredita en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario. Todos los montos se actualizan trimestralmente según la fórmula de movilidad previsional.

Cuándo y dónde se cobra

El bono se empieza a cobrar desde septiembre de 2025. Existen dos modalidades de trámite:

: ingresar a con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” y cargar la documentación. Trámite presencial: solicitar turno en una oficina de ANSES y presentar la documentación original junto con sus copias

Qué documentación se necesita para cobrar el bono de ANSES

DNI de madre y/o padre

DNI del bebé

Partida de nacimiento o sentencia de adopción

Es fundamental que los datos estén actualizados en la base de ANSES; si hay errores o información faltante, será necesario corregirlos en una oficina antes de iniciar el trámite.