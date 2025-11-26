ANSES: a quiénes están destinados los bonos de hasta $50.000
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
A quiénes les corresponderán los bonos de $50.000
El bono de $70.000 se paga a:
- Jubilados que cobran la mínima
- Beneficiarios de PUAM
- Pensiones No Contributivas
- Madres de 7 hijos con PNC
La acreditación es automática y se deposita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites.
Monto del bono de ANSES
Bono pleno: $70.000
- Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima
Bono proporcional para quienes superan el haber mínimo
Por ejemplo:
- Si un jubilado percibe un haber cercano al piso previsional, puede recibir un bono parcial —por caso, $40.000— hasta alcanzar el total garantizado. Quienes superan ese valor, continúan cobrando un bono cada vez menor, hasta que se extingue cuando su ingreso llega al umbral previsto por ANSES.
Quiénes no cobrarán un bono en noviembre
- Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.
Requisitos para cobrar $50.000 de ANSES
El requisito principal sufrió una modificación: el nuevo tope para acceder al bono completo se fijó en $333.150,65. Quienes perciban un haber superior a ese monto recibirán el refuerzo de manera proporcional, mientras que el valor máximo del bono se mantiene en $70.000.
Desde la ANSES confirmaron, además, que este beneficio continuará vigente durante noviembre y se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales.
