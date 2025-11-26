ANSES: a quiénes están destinados los bonos de hasta $50.000

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

Bono proporcional para quienes superan el haber mínimo

Por ejemplo:

Si un jubilado percibe un haber cercano al piso previsional, puede recibir un bono parcial —por caso, $40.000— hasta alcanzar el total garantizado. Quienes superan ese valor, continúan cobrando un bono cada vez menor, hasta que se extingue cuando su ingreso llega al umbral previsto por ANSES.

Quiénes no cobrarán un bono en noviembre

Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

Requisitos para cobrar $50.000 de ANSES

El requisito principal sufrió una modificación: el nuevo tope para acceder al bono completo se fijó en $333.150,65. Quienes perciban un haber superior a ese monto recibirán el refuerzo de manera proporcional, mientras que el valor máximo del bono se mantiene en $70.000.

Desde la ANSES confirmaron, además, que este beneficio continuará vigente durante noviembre y se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales.