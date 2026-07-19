ANSES: el extra que recibirá un grupo de beneficiarios y cuáles son los requisitos para obtenerlo

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe habitualmente sus haberes mensuales corrientes.

Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional

Las normativas vigentes determinan que el Complemento Leche es compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar, pero excluye de forma generalizada a los trabajadores bajo relación de dependencia o monotributistas integrados en el tramo ordinario del sistema SUAF, concentrando los recursos en los sectores de menores ingresos del mercado formal.