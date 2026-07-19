ANSES: el extra que recibirá un grupo de beneficiarios y cuáles son los requisitos para obtenerlo
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué es y a quiénes les corresponde el cobro del Complemento Leche
El extra de $55.841 corresponde técnicamente al denominado Complemento Leche, un beneficio monetario integrado dentro del Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta política asistencial estatal está diseñada específicamente para asegurar la provisión de nutrientes esenciales, lácteos y alimentos durante las etapas de crecimiento más críticas del menor.
Tienen derecho a percibir este subsidio las mujeres que se encuentren percibiendo la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los progenitores titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive. El beneficio se otorga por cada menor que encuadre en los parámetros etarios, multiplicándose el monto final neto de bolsillo en los hogares con más de un niño en la primera infancia.
Cómo tramitar el cobro en internet si no se depositó de forma automática
La gestión de reclamo para destrabar los $55.841 se realiza de manera enteramente digital a través del portal interactivo Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El usuario debe dirigirse a la solapa de datos filiales, corroborar que los vínculos de parentesco estén validados en verde y, en caso de faltantes, subir una captura nítida de la partida de nacimiento y los documentos de identidad correspondientes.
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe habitualmente sus haberes mensuales corrientes.
Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional
Las normativas vigentes determinan que el Complemento Leche es compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar, pero excluye de forma generalizada a los trabajadores bajo relación de dependencia o monotributistas integrados en el tramo ordinario del sistema SUAF, concentrando los recursos en los sectores de menores ingresos del mercado formal.
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