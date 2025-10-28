ANSES: las modificaciones que sufrió el calendario de pagos de jubilados
ANSES anticipó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados, que llegará con el aumento del 2,08 % y un refuerzo económico adicional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció cambios en el calendario de pagos de noviembre y adelantó la publicación del cronograma completo para jubilados y pensionados de todo el país. El organismo decidió anticipar la confirmación de las fechas con el objetivo especialmente ante la actualización de los montos y los refuerzos económicos.
Lo que se sabe de los aumentos de noviembre
Para este mes, la ANSES aplicará un incremento del 2,08 % sobre los haberes previsionales, en línea con la fórmula de movilidad que se ajusta por inflación. Además, se confirmó la extensión del bono de $70.000, destinado a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que los jubilados con haberes más altos recibirán un refuerzo proporcional, hasta alcanzar el tope máximo previsto por el organismo.
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima se eleva a $333.150,65, y en caso de incluir el bono, los beneficiarios con el haber más bajo recibirán aproximadamente $403.150 en total.
El ajuste también impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Madre de 7 hijos, que mantienen su equivalencia con el monto mínimo.
Calendario de pagos de noviembre
Jubilados con haberes mínimos (SIPA)
- DNI terminados en 0: 10/11
- DNI terminados en 1: 11/11
- DNI terminados en 2: 12/11
- DNI terminados en 3: 13/11
- DNI terminados en 4: 14/11
- DNI terminados en 5: 17/11
- DNI terminados en 6: 18/11
- DNI terminados en 7: 19/11
- DNI terminados en 8: 20/11
- DNI terminados en 9: 21/11
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24/11
- DNI terminados en 2 y 3: 25/11
- DNI terminados en 4 y 5: 26/11
- DNI terminados en 6 y 7: 27/11
- DNI terminados en 8 y 9: 28/11
