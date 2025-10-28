ANSES: las modificaciones que sufrió el calendario de pagos de jubilados

Lo que se sabe de los aumentos de noviembre

Para este mes, la ANSES aplicará un incremento del 2,08 % sobre los haberes previsionales, en línea con la fórmula de movilidad que se ajusta por inflación. Además, se confirmó la extensión del bono de $70.000, destinado a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que los jubilados con haberes más altos recibirán un refuerzo proporcional, hasta alcanzar el tope máximo previsto por el organismo.