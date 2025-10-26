ANSES: se activó un bono especial para un grupo de jubilados ¿quiénes lo cobran?
Además del incremento del 1,9% en sus prestaciones, el organismo anunció un beneficio para ciertos usuarios en octubre. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció una serie de noticias positivas durante octubre. Además del incremento del 1,9% en sus programas producto de la inflación de agosto, comunicó la continuidad de un bono especial dirigido a jubilados, cuyo objetivo es combatir la escalada de precios.
Sin embargo, este beneficio está enfocado en un grupo específico de usuarios, ya que deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Por otro lado, el organismo ya enfoca sus cañones a noviembre, que llega con un ajuste del 2,1% luego de conocerse la inflación de septiembre.
Quiénes cobran el bono para jubilados en octubre
Este beneficio está destinado a tres tipos de personas: quienes reciben jubilaciones o pensiones dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben una Pensión No Contributiva (PNC) y quienes cuentan con la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
Además, para poder acceder a este bono, es necesario que los ingresos del titular no superen los $396.298. Por otro lado, el monto que se otorgue variará según los ingresos de cada persona. Estos son los montos que otorga el organismo:
- Bono fijo de $70.000: Se otorga a jubilados y pensionados que perciban hasta el haber mínimo, que en octubre equivale a $326.298.
- Bono reducido y proporcional: Para quienes tienen ingresos entre $326.298 y $396.298, el monto extra se calcula para que sumado al haber llegue al límite máximo.
- Sin bono: No se otorga beneficio a quienes superen los $396.298 en octubre.
Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025
En noviembre, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un monto de $333.150,65 gracias al aumento del 2,1 %. Si además sigue vigente el bono extraordinario de $70.000, el total que recibirán durante el undécimo mes será de $403.150,65. Este incremento también se verá reflejado en quienes cobren jubilaciones superiores al mínimo.
Por otro lado, el ajuste también alcanza a quienes perciben la PUAM y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez, asegurando que estos grupos puedan mitigar los efectos de la inflación.
