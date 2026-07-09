Montos ANSES: los haberes mínimos, bonos extraordinarios y haberes por hijo

Cuánto cobran los jubilados que superan el haber mínimo este mes

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima también reciben el incremento del 2,15%, aunque el bono deja de ser fijo y pasa a ser proporcional, hasta alcanzar el tope de $481.989,33. Quienes superan ese monto únicamente cobran el haber actualizado por movilidad.

La jubilación máxima también fue actualizada con el mismo porcentaje previsto por la movilidad mensual. Todos los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan el aumento correspondiente a julio, independientemente de si el beneficiario accede o no al bono extraordinario.

ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $153.414 por menor. Como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH, por lo que el importe que se acredita mensualmente es inferior. En el caso de hijos con discapacidad, la prestación alcanza los $499.387.