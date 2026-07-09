Montos ANSES: los haberes mínimos, bonos extraordinarios y haberes por hijo
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Jubilaciones mínimas: el impacto del bono de $70.000 en el cobro de julio
El aumento del 2,15% llevó la jubilación mínima a $411.989,33. ANSES vuelve a pagar un bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que ningún beneficiario que perciba la mínima cobrará menos de $481.989,33 durante julio.
El bono mantiene el mismo esquema aplicado durante los últimos meses. Es decir, quienes cobran la jubilación mínima reciben el refuerzo completo, mientras que aquellos cuyos haberes se ubican apenas por encima acceden a un monto proporcional para completar el límite fijado por el Gobierno. Una vez superado ese umbral, el adicional deja de abonarse.
La medida busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos, frente al aumento del costo de vida. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional ante ANSES.
Cuánto cobran los jubilados que superan el haber mínimo este mes
Los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima también reciben el incremento del 2,15%, aunque el bono deja de ser fijo y pasa a ser proporcional, hasta alcanzar el tope de $481.989,33. Quienes superan ese monto únicamente cobran el haber actualizado por movilidad.
La jubilación máxima también fue actualizada con el mismo porcentaje previsto por la movilidad mensual. Todos los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan el aumento correspondiente a julio, independientemente de si el beneficiario accede o no al bono extraordinario.
ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $153.414 por menor. Como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH, por lo que el importe que se acredita mensualmente es inferior. En el caso de hijos con discapacidad, la prestación alcanza los $499.387.
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